Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 12 al 19 marzo

Spazio ai nuovi appuntamenti della Fondazione Musica per Roma, dal 12 al 19 marzo a Roma, all’Auditorium Parco della Musica per Roma e Casa del Jazz.

Auditorium Parco della Musica per Roma Ennio Morricone

Domenica 12 marzo

Lezioni di Storia

Alessandro Barbero

Madre Teresa di Calcutta e la povertà

Sala Sinopoli ore 11

Venerdì 17 marzo

Lezioni di rock

Gino Castaldo & Ernesto Assante

La rivoluzione: le generazioni

Sala Petrassi ore 21

Biglietto 10 euro

Venerdì 17 marzo

Amaro Freitas

Teatro Studio Borgna ore 21

Biglietto 18 euro

Sabato 18 marzo

Eugenio Bennato

Vento Popolare

Sala Petrassi ore 21

Biglietto 18 euro

Sabato 18 marzo

Speciale Lezioni di rock

Gino Castaldo & Ernesto Assante

Lucio & Lucio

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto 15 euro

Domenica 19 marzo

Federico Buffa

Riva De André: Amici fragili

Sala Petrassi ore 18

Biglietto da 34 euro

Domenica 19 marzo

Kay McCarthy

Teatro Studio Borgna ore 18

Biglietto 18 euro

CASA DEL JAZZ

Sabato 11 marzo

Gianluigi Trovesi Dances

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 15 euro EVENTO ANNULLATO

Domenica 12 marzo ore 11

Lezioni

Smoke Gets in Your Eyes

Storia della fotografia jazz

A cura di Luca Bragalini

A great day in Harlem: la storia dietro lo scatto più iconico del jazz

Biglietto 5 euro

Martedì 14 marzo

Pietro Tonolo Trio

Feat. Dario Deidda & Jordi Rossy

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 15 euro

Giovedì 16 marzo

Ralph Alessi Trio

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 15 euro

Domenica 19 marzo ore 11

Lezioni

Smoke Gets in Your Eyes

Storia della fotografia jazz

A cura di Luca Bragalini

Gjon Mili Jam Session. Il jazz omaggia la fotografia

Biglietto 5 euro