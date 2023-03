LICAONES – NEW ALBUM TOUR

Parte sabato 11 marzo dalla Puglia per concludersi il 26 marzo a Brenzone sul Garda il tour

di presentazione del nuovo lavoro discografico dei Licaones dall’iconico titolo ‘Licaones

III

Dopo 18 anni di silenzio discografico e innumerevoli concerti realizzati, i Licaones ritornano

on the road, i magnifici 4 ovvero Mauro Ottolini , Francesco Bearzatti, Oscar Marchioni e Paolo Mappa, affermati protagonisti della scena del jazz italiano ed internazionale, creativi sperimentatori, compositori ed arrangiatori di pregevole estro ed abili galvanizzatori di platee, si riappropriano della scena live con nuove composizioni e con il loro inconfondibile sound caldo, passionale e coinvolgente, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto le loro produzioni, brani ispirati che trasudano groove intrinsicamente ed emotivamente passionale.

La vivacità e l’impeto che liberano le più originali espressioni dei membri del gruppo,

tra divertissement, ritmi ballabili di gran traino e trovate tecniche mai superficiali, porta in

scena uno spettacolo unico e coinvolgente che mescola swing, musica latina, funk alle

melodie e ai suoni del passato (Trovajoli, Piccioni, Umiliani, Morricone), musica di grande

spessore, divertente e ballabile allo stesso tempo, così come era la musica italiana di un

tempo … ormai scomparso.

Nell’attesa del tour estivo, queste le date in programma a marzo:

Sabato 11 > Club 1799 (Aquaviva delle Fonti – Ba)

Domenica 12 > Stazione 37 (Taranto)

Lunedì 13 > La Sosta (Villa San Giovanni – RC)

Martedì 14 > Teatro Comunale di Mendicino (Cosenza)

Martedì 21 > Osteria Mattana (Sestri Levante – Ge)

Mercoledì 22 > Bravo Caffè (Bologna)

Giovedì 23 > Private Event

Venerdì 24 > Crossroad (Massa Lombarda – Ra)

Sabato 25 > Spazio Ottagono (Codroipo – Ud)

Domenica 26 > Teatro degli Ulivi (Brenzone sul Garda)