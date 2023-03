METALLICA ‘72 SEASONS’

PUBBLICATA OGGI

LA TITLE TRACK E IL NUOVO VIDEO

DALL’ALBUM IN USCITA IL 14 APRILE

https://capitol.lnk.to/72seasons

I Metallica hanno pubblicato oggi la title track del loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons. Il brano della durata di sette minuti e mezzo apre il nuovo disco, “72 Seasons” ed è la quarta anticipazione dall’imminente uscita del loro nuovo lavoro, dopo “If Darkness Had A Son”, “Screaming Suicide” e dal primo singolo “Lux Æterna”.

“72 Seasons” dà il tono a quello che sarà l’album composto da 12 canzoni e della durata di 77 minuti. L’epopea scritta da Hetfield/Ulrich/Hammett non è altro che l’incarnazione del concetto che sta dietro al titolo del nuovo disco, come precedentemente descritto nelle parole dello stesso James Hetfield: “72 stagioni. I primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io. Il concetto del ‘chi siamo’ che ci è stato detto dai nostri genitori. Una possibile etichettatura del tipo di personalità che siamo. Credo che la parte più interessante di tutto questo sia lo studio continuo di queste convinzioni di base e di come esse influenzino la nostra percezione del mondo di oggi. Gran parte della nostra esperienza adulta è una rievocazione o una reazione a queste esperienze infantili. Prigionieri dell’infanzia o liberi da quei legami che ci portiamo dietro”.

“72 Seasons”, il brano, è disponibile ora in streaming e in download, e come IG Track con tutti i pre-ordini. 72 Seasons, l’album, sarà pubblicato il 14 aprile 2023 tramite la Blackened Recordings dei Metallica. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, 72 Seasons è il primo nuovo album in studio dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016. Verrà pubblicato su 2LP 140g in vinile nero e varianti in edizione limitata, CD, digitale e in Dolby Atmos (streaming dove disponibile). Per l’elenco completo delle configurazioni, i pre-ordini e ulteriori informazioni, visitare il sito web https://capitol.lnk.to/72seasons

Sono in vendita da oggi i biglietti per tutti gli spettacoli del tour mondiale M72 dei Metallica. Presentato in tutto il mondo da Liquid Death e Blackened American Whiskey (solo in Nord America) e promosso da Live Nation, M72 vedrà la band suonare due serate in ogni città visitata, con ogni No Repeat Weekend caratterizzato da due scalette e formazioni di supporto completamente diverse. Il tour M72 sarà caratterizzato da un nuovo e audace design del palco, che sposta la famosa Snake Pit dei Metallica al centro del palco. Per ulteriori informazioni sui biglietti per un solo giorno e per due giorni, sulle esperienze avanzate e altro ancora, visitare il sito web https://www.metallica.com/tour/

Una parte del ricavato di ogni biglietto venduto andrà alla fondazione All Within My Hands dei Metallica. Fondata nel 2017, gli sforzi di AWMH per assistere e arricchire le vite dei membri delle comunità che hanno supportato la band, ha raccolto quasi 13 milioni di dollari – fornendo 5,9 milioni di dollari in sovvenzioni a programmi di carriera e istruzione tecnica negli Stati Uniti, oltre 2,5 milioni di dollari per combattere l’incertezza alimentare e più di 3,2 milioni di dollari per gli sforzi di soccorso in caso di disastri in tutto il mondo.



METALLICA

M72 WORLD TOUR 2023-2024

Thursday, April 27 2023 – Amsterdam NL – Johan Cruijff Arena

Saturday, April 29 2023 – Amsterdam NL – Johan Cruijff Arena

Wednesday, May 17 2023 – Paris FR – Stade de France*

Friday, May 19 2023 – Paris FR – Stade de France

Friday, May 26 2023 – Hamburg DE – Volksparkstadion

Sunday, May 28 2023 – Hamburg DE – Volksparkstadion

Friday, June 16 2023 – Gothenburg SE – Ullevi Stadium**

Sunday, June 18 2023 – Gothenburg SE – Ullevi Stadium

Friday, August 4 2023 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Sunday, August 6 2023 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Friday, August 11 2023 – Montreal, QC – Stade Olympique

Sunday, August 13 2023 – Montreal, QC – Stade Olympique

Friday, August 18 2023 – Arlington, TX – AT&T Stadium

Sunday, August 20 2023 – Arlington, TX – AT&T Stadium

Friday, August 25 2023 – Inglewood, CA – SoFi Stadium

Sunday, August 27 2023 – Inglewood, CA – SoFi Stadium

Friday, September 1 2023 – Glendale, AZ – State Farm Stadium

Sunday, September 3, 2023 – Glendale, AZ – State Farm Stadium

Friday, November 3, 2023 – St. Louis, MO – The Dome at America’s Center

Sunday, November 5, 2023 – St. Louis, MO – The Dome at America’s Center

Friday, November 10, 2023 – Detroit, MI – Ford Field

Sunday, November 12, 2023 – Detroit, MI – Ford Field

Friday, May 24 2024 – Munich DE – Olympiastadion

Sunday, May 26 2024 – Munich DE – Olympiastadion

Friday, June 7 2024 – Helsinki FI – Olympic Stadium

Sunday, June 9 2024 – Helsinki FI – Olympic Stadium

Friday, June 14 2024 – Copenhagen DK – Parken Stadium

Sunday, June 16 2024 – Copenhagen DK – Parken Stadium

Friday, July 5 2024 – Warsaw PL – PGE Narodowy

Sunday, July 7 2024 – Warsaw PL – PGE Narodowy

Friday, July 12 2024 – Madrid ES – Estadio Cívitas Metropolitano

Sunday, July 14 2024 – Madrid ES – Estadio Cívitas Metropolitano

Friday, August 2 2024 – Foxborough, MA – Gillette Stadium

Sunday, August 4 2024 – Foxborough, MA – Gillette Stadium

Friday, August 9 2024 – Chicago, IL – Soldier Field

Sunday, August 11 2024 – Chicago, IL – Soldier Field

Friday, August 16 2024 – Minneapolis, MN – US Bank Stadium

Sunday, August 18 2024 – Minneapolis, MN – US Bank Stadium

Friday, August 23 2024 – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium

Sunday, August 25 2024 – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium

Friday, August 30 2024 – Seattle, WA – Lumen Field

Sunday, September 1 2024 – Seattle, WA – Lumen Field

Friday, September 20 2024 – Mexico City MX – Foro Sol***

Sunday, September 22 2024 – Mexico City MX – Foro Sol

Friday, September 27 2024 – Mexico City MX – Foro Sol***

Sunday, September 29 2024 – Mexico City MX – Foro Sol