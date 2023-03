Teatro della Cooperativa i prossimi debutti

dal 4 al 6 aprile prima milanese di Lear e il suo matto,di e con Luca Radaelli e Walter Broggini, dramma per attore e burattini al Teatro della Cooperativa

– 5 aprile Noi siamo voi: votatevi! di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli al Teatro Martinitt per Fuori Niguarda

LEAR E IL SUO MATTO – 4 | 6 aprile

prima milanese da William Shakespeare di e con Luca Radaelli e Walter Broggini

traduzione e drammaturgia Luca Radaelli – figure e scene Walter Broggini – costumi Elide Bolognini e Graziella Bonaldo – luci Graziano Venturuzzo – musiche PAD Trio (Profeta – Aliffi – D’Auria)

produzione Teatro Invito/Walter Broggini

Dal 4 al 6 aprile al Teatro della Cooperativa va in scena in prima milanese Lear e il suo matto, di e con Luca Radaelli e Walter Broggini, dramma per attore e burattini.

Leggendo Shakespeare ci si imbatte in una realtà fatta di contrasti: l’alto e il basso, l’elevato e il volgare, il comico e il tragico. Nella sua tragedia forse più cupa, Re Lear (scritta, tra l’altro, proprio a seguito di un’epidemia di peste, che aveva chiuso i teatri londinesi per un anno), Shakespeare toglie allo spettatore ogni certezza, ogni punto fermo. Il re dialoga con il suo matto e non si capisce chi dei due è il matto.

I figli apparentemente buoni sono cattivi e viceversa. Tutto è permeato di black humour.

Malgrado la famosa battuta “La maturità è tutto”, i personaggi reagiscono in modo infantile, sembrano quasi burattini nelle mani del destino: “Come mosche tra le mani di ragazzini crudeli noi siamo per gli dèi”. Perciò abbiamo immaginato di ridurre la scena elisabettiana a una baracca di burattini: Re Lear è un attore in carne e ossa che ha a che fare con i suoi fantasmi scolpiti nel legno. In Italia si tende a dare ai burattini l’etichetta di teatro per bambini, dimenticando l’origine rituale e demoniaca delle maschere (Arlecchino, Brighella) e l’aspetto inquietante di alcuni personaggi del teatro di figura (Punch, Guignol…). Walter Broggini (burattinaio che ha girato tutta Europa col suo spettacolo di teatro di figura per adulti Solo) incontra Luca Radaelli (attore che già si è cimentato con Macbeth Banquet

in un teatro scespiriano con oggetti) per dare vita a un Re Lear che trae linfa dal teatro popolare, dalla farsa, dal balletto indemoniato delle teste di legno. Brighella si identifica con il cattivo, il bastardo Edmund, il lombardo Pirù si appropria delle caratteristiche del Fool e del fedele Kent per accompagnare Lear nel percorso che lo porterà solo con la follia a essere saggio, così come, parallelamente, il deuteragonista Gloucester solo con la cecità riuscirà a vedere. In questa razza di mondo dove i ciechi guidano i matti.

FUORI NIGUARDA | Teatro Martinitt – 5 aprile

NOI SIAMO VOI: VOTATEVI!

di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli – regia e consulenza drammaturgica Renato Sarti – voce “da Dio” Tony Rucco – assistente alla regia Chicco Dossi

consulenza Bruno Fornari – produzione Teatro della Cooperativa spettacolo sostenuto nell’ambito di NEXT ed. 2018-19, progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo

Per Fuori Niguarda, gli spettacoli prodotti dal Teatro della Cooperativa che varcano i confini del Quartiere Niguarda per essere ospiti sui palcoscenici di altri teatri della città, mercoledì 5 aprile alle 21 torna in scena al Teatro Martinitt Noi siamo voi: votatevi! di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli. L’Italia come sempre è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli gran parte della colpa è dell’elevato numero di partiti politici e per questo

propongono una geniale soluzione: fondarne un altro!

I nostri due eroi hanno deciso di scendere in campo, sì anche loro. Del resto nel nostro Paese, negli ultimi anni, la comicità e la politica sono sempre andate d’accordo e sembra ormai che solo il comico sappia parlare alla pancia degli Italiani e possieda il curriculum giusto per governare la Nazione.

Quindi, i due neopolitici, fautori di una nuovissima politica che non si è mai vista prima, hanno deciso di incontrare i loro potenziali elettori nei teatri di tutta Italia. I cittadini presenti in sala saranno invitati a confrontarsi con gli aspiranti candidati Cornacchione e Sgrilli sui temi del nostro tempo: ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, cultura, sicurezza. «Abbiamo bisogno di attivisti pronti a collaborare con noi per creare un partito – se poi sarà un’associazione, un gruppo solidale, un dopolavoro ferroviario lo capiremo strada facendo – di sostenitori propositivi con cui decidere il simbolo, l’inno, in quale quartiere affittare la sede, quante penne acquistare e, soprattutto, con cui redigere l’atto costitutivo», così arringano i due salvatori della Patria. «Il nostro programma lo fate voi, noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente?

Noi siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo!». Questa è la nuova politica.

STAGIONE NIGUARDA 2022|2023

TEATRO MARTINITT

via Pitteri 58 (zona Lambrate) – Milano – info e prenotazioni – Tel.02.36580010

info@teatromartinitt.it

BIGLIETTERIA

da martedì a sabato 10.30 – 21.00

domenica 14.00 – 21.00

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Vivaticket

ORARIO SPETTACOLO

mercoledì 5 aprile ore 21:00

BIGLIETTI

intero 20 €

STAGIONE NIGUARDA 2022|2023

TEATRO DELLA COOPERATIVA

via privata Hermada 8 – Milano – info e prenotazioni – Tel. 02 6420761

info@teatrodellacooperativa.it – www.teatrodellacooperativa.it

BIGLIETTERIA

da martedì a venerdì 15.00 – 19.00

sabato 18.00 – 20.00 (nei giorni di replica)

domenica 15.00 – 16.30 (nei giorni di replica)

Il ritiro dei biglietti potrà essere effettuato fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Vivaticket.

ORARI SPETTACOLI

(salvo diverse indicazioni)

martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 20:00

giovedì ore 19:30

domenica ore 17:00

lunedì riposo

BIGLIETTI

intero 18 € – riduzioni convenzionati 15 € – under 27 10 € – over 65 9 €

giovedì biglietto unico 10 €

spettacoli di burattini biglietto unico 5 €

diritto di prenotazione 1 € (non applicato agli abbonamenti e ai biglietti acquistati online)

ALTRE RIDUZIONI

gruppi (10 o più) 12 €

Vieni a Teatro/Agis 12 € (martedì-mercoledì-domenica) 15€ (venerdì-sabato)

A Teatro in bicicletta 8 € mostrando in cassa un dispositivo di protezione (caschetto o luce segnaletica led)

scuole di teatro 10 € con tessera della scuola

precari, disoccupati e cassintegrati 9 €

disabili 9 € + accompagnatore (se obbligatorio) omaggio

Abitare e UniAbita 9 €

COME RAGGIUNGERCI

MM3 Maciachini / MM2 Lanza + tram 4 (fermata Niguarda Centro)

MM5 Ca’ Granda + autobus 42, 52

autobus 42, 51, 52, 83, 166, 172, BikeMi 313 (V.le F. Testi), 315 (Ca’ Granda), 322 (M5 Ca’ Granda)