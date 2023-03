t di parteGhe Pensi Mi.e ti? – WAU! Milano

Ghe Pensi Mi.e ti? IV edizione del format di partecipazione cittadina e molti altri progetti nell’agenda del 2023 di WAU! Milano

Ripartono le attività dell’associazione di volontariato We Are Urban Milano che ripropone il proprio format di coinvolgimento cittadino rivolto alla cura del Bene Comune con attività culturali, benessere fisico, rispetto dell’ambiente e del patrimonio.

Grande successo nel 2022 che ha portato un migliaio di volontari a conoscere e a occuparsi della città, in sedici appuntamenti distribuiti in nove mesi, totalmente aperti alla cittadinanza e gratuiti.

“Un’Amministrazione comunale che ogni giorno si impegna per migliorare i quartieri cittadini, con i grandi progetti di riqualificazione ma anche con le piccole azioni quotidiane, non può che supportare ed essere riconoscente a quelle iniziative che contribuiscono a diffondere la cultura del rispetto del bene pubblico. Wau, con i suoi volontari e

volontarie, da tempo porta avanti un messaggio preciso: non si tratta solo di ripulire un muro o un angolo di strada, bensì di condividere la cura dello spazio che ci circonda e ci appartiene. Ogni Amministrazione ha bisogno di questarete di supporto, per una città più bella e sostenibile per tutti e per tutte”. Lo ha dichiarato l’assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi.

Quest’anno WAU! Milano ha fatto tesoro dell’esperienza vissuta l’anno prima con la comunità di volontari e si è posta un passo indietro rispetto alla scelta dei luoghi da riscoprire e riqualificare, dando al cittadino spesso segnalatore l’opportunità di far conoscere il proprio quartiere ad altri concittadini e di farsi aiutare dai diversi

partecipanti alle attività tutelando insieme il territorio. “Non ci sarà più un calendario prestabilito e definito da noi organizzatori a determinare le mete del progetto – commenta soddisfatto Andrea Amato, presidente dell’associazione e ideatore del format Ghe Pensi Mi – ma un ingaggio diretto da parte di coloro che ci potranno chiamare per indicarci l’azione da compiere per migliorare il luogo in cui vivono. Abbiamo aggiunto un TI all’espressione

milanese (Ghe Pensi MI…e ti?) – aggiunge Amato – proprio perché vogliamo lanciare una sfida al cittadino per stimolarlo e renderlo attivo nei confronti del degrado che lo circonda”.

Per realizzare questa ennesima e piccola rivoluzione gentile WAU! Milano non sarà sola perché sia l’amministrazione pubblica che le diverse realtà private si sono mobilitate per supportare i progetti dell’associazione.

Fabio Galesi, Vicepresidente del Municipio 8, conferma: “La collaborazione con WAU! Milano e il Municipio 8 prosegue grazie ad una programmazione condivisa sulla rigenerazione degli spazi pubblici. L’iniziativa di riqualificazione di un muro deturpato da scritte naziste e offensive posto all’ingresso della città è un segnale di riqualificazione molto importante per Milano e il nostro municipio attraverso un’azione di street-art condotto dal Noroo Milan Design Studio.

L’iniziativa si inserisce nel week end fieristico di FA’ LA COSA GIUSTA e grazie al supporto e alla donazione di uno sponsor verrà posizionata una pittura antismog, tema molto sentito da questa amministrazione.”

Cristian Trio, imprenditore nel settore immobiliare e founder di Dyanema, brand specializzato in operazioni di flipping immobiliare, commenta: “Per me è un orgoglio collaborare a progetti di questo tipo che dimostrano, concretamente, l’attenzione e la cura che Milano merita. Per quanto mi è possibile, voglio restituire quello che questa

città meravigliosa mi ha dato, accogliendomi e facendomi sentire a casa.”

Convinto il sostegno della società Arthur D. Little, corale ed entusiasta supporto al progetto Ghe Pensi MI Green e in generale a chi, giorno dopo giorno, s’impegna oggi per garantire il miglior futuro a Milano: “Da oltre trent’anni siamo al fianco delle aziende del settore pubblico e privato che credono nella sostenibilità e le supportiamo nella costruzione e implementazione di coerenti strategie di business. Noi vogliamo contribuire, anche in prima persona con piccoli gesti e visionarie azioni, a costruire un mondo più pulito, più vivibile, più giusto.”

Importante il percorso delle diverse Civil Action, iniziato con il progetto Bosco Invisibile ® presso la scuola media del Conservatorio di Milano, che accompagnano i tanti progetti iniziati già a gennaio e che porteranno all’evento finale della Civil Week dal 4 al 7 maggio con WAU! Milano come partner tecnico con le svariate realtà cittadine coinvolte e che hanno aderito alla manifestazione organizzata dal CSVMilano insieme ai Forum del Terzo settore di Milano, Adda Martesana e Altomilanese, alle Fondazioni di comunità di Milano, Nord

Milano e Ticino Olona.

Dei partner tecnici che affiancano gli sforzi organizzativi dell’associazione si ringraziano:

Amsa, sempre a fianco dei volontari nelle attività dedicate alla pulizia delle aree verdi;

Re-Cig, la soluzione per la rigenerazione dei mozziconi in un’ottica di economia circolare;

Milano Color, per fornire consulenza sui materiali necessari per il ripristino dei muri e gli arredi urbani;

Piantando, una rete di associazioni e privati presenti in tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere e smaltire i rifiuti abbandonati su spiagge, strade, parchi e fondali, documentando ogni singolo kg raccolto; Noroo Milan Design Studio, esperti di colore per progetti creativi e di valorizzazione territoriale. Un ringraziamento speciale a Radio Lombardia e Milano da Vedere, media partner per le iniziative del

Ghe Pensi Mi.

Un altro anno pieno di iniziative, arricchito con altri nuovi progetti che nel corso delle settimane e dei mesi saranno raccontati e realizzati con l’unico grande obiettivo di rendere Milano sempre più WOW! e partecipata.