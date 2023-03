Teatro Biblioteca Quarticciolo, Michele Santoro in “Parole senza rete”

È pronta a ripartire la rassegna TBQLetteraturaDuemila, progetto del Teatro Biblioteca Quarticciolo in collaborazione con Biblioteche di Roma a cura dalla giornalista Francesca De Sanctis, che anche nel 2023 porterà al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma scrittori, storie, parole e riflessioni sui nostri giorni. Si parte il 16 marzo alle 21 con il monologo Parole senza rete del giornalista e conduttore Michele Santoro, che farà un’incursione nella nostra società parlando di guerra, capitalismo, disuguaglianze. Introduce Francesca De Sanctis.

“L’impianto della rassegna resta lo stesso – spiega la curatrice – un appuntamento al mese con scrittori giovani o meno giovani che raccontano, attraverso un romanzo o un saggio, il mondo in cui viviamo. Ma l’evento di apertura, che avrà Michele Santoro come protagonista, sarà diverso da tutti gli altri. Non sarà un talk con l’autore partendo dal libro, ma faremo il percorso inverso. L’idea, infatti, nasce dalla lettura del pamphlet di Santoro “Non nel mio nome” (Marsilio), in cui il giornalista espone il suo punto di vista sulla guerra russo-ucraina, per allargarsi ad una riflessione più ampia sugli scenari politici attuali e sul futuro e che prende la forma di un monologo contro il pensiero unico.”

L’appuntamento verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Servizio Pubblico, da pochissimo diventato anche un’Applicazione che punta a creare una community indipendente, e su quella del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Prossimo appuntamento il 21 aprile alle ore 19 presso la Biblioteca Quarticciolo (via Castellaneta, 10) con Cristina Comencini, autrice del libro “Flashback” (Feltrinelli).

______________________

Biglietti

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-michele-santoro-in-parole-senza-rete-569893696387

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it

_______________________

Prossimi spettacoli/ Teatro

PIETRE NERE

Babilonia Teatri con Francesco Alberici / La Corte Ospitale

11 marzo ore 21.00

12 marzo ore 17.00

SENZA FAMIGLIA

Magdalena Barile, Il Mulino di Amleto

24 e 25 marzo ore 21.00 / Teatro

IL FANTASMA DI CANTERVILLE

Factory Compagnia Transadriatica

26 marzo ore 17.00 / Teatro per le nuove generazioni

27 marzo ore 9.30 e 11.30 / Matinée per la scuola

