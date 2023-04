Avos Project, il progetto Take five!

La nuova sfida di Avos Project è una maratona di 10 concerti dedicati alla scoperta della letteratura per 5 strumenti da camera

Take five è probabilmente l’inglesismo più comune al mondo, è uno dei brani jazz più rappresentativi di Dave Brubeck e, sabato 15 e domenica 16 aprile, sarà il tema dell’ultima sfida musicale lanciata da Avos Project, la scuola internazionale di musica con sede a Roma.

Dopo il successo del Brahms Fest e Wind Fest, il Pontificio Istituto di Musica Sacra accoglierà la nuova rassegna di musica che per due giorni coinvolgerà 53 allievi, 13 docenti, 19 quintetti per 10 concerti dedicati alla scoperta di 5 strumenti del repertorio cameristico. Ogni appuntamento è ispirato ad uno standard jazz, la cui ritualità e pratica musicale ha molti punti in comune con la musica da camera.

In cartellone spiccano i nomi di Carlo Maria Parazzoli, David e Diego Romano (Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), quello della violinista Mirei Yamada, Kevin Spagnolo, Alessio Pianelli, Mario Montore e Massimo Spada, artisti affermati sulla scena internazionale che affiancheranno i migliori allievi della scuola nell’esecuzione di programmi ambiziosi che alternano ai grandi capolavori della letteratura cameristica – composti da Brahms, Bartok, Schumann e Mozart – alcuni brani di rara esecuzione composti da Zarebski, Medtner e Dohnányi. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito previa prenotazione.

“C’è qualcosa che accomuna lo standard Jazz, musica classica e il nostro modo di fare musica. Nel jazz, i giganti, si cimentano nel reinterpretare gli standard composti prima di loro, così come l’esecuzione dei capolavori classici che, ad ogni esecuzione, ci riporta al momento esatto in cui quel brano è stato concepito”. David Romano (fondatore di Avos Project). “Avos si propone di portare sul palco quella improntitudine che caratterizza proprio il Jazz ma anche mostrare alla Città qual è il nostro modo di fare musica: un continuo scambio tra docenti e allievi, una ricerca di repertori meno eseguiti, per offrire sempre ai musicisti e al pubblico una nuova prospettiva”.

La rassegna:

Primo appuntamento sabato 15 aprile “in the mood” alle ore 10.30, con il Quintetto per pianoforte ed archi, P. 35 di Respighi e il Quintetto per pianoforte e archi, op. 34 di Brahms.

Alle ore 12.15 per “Autumn leaves” sarà la volta del Quintetto per archi, D956 di Schubert. Il Quintetto per pianoforte ed archi n. 2, H. 298 di Martinu e il Quintetto per pianoforte ed archi in sol minore, op. 57 di Shostakovich saranno i protagonisti di “Cheek to cheek” alle ore 15.30. Il quarto appuntamento“My favourite things” un programma raro che prevede l’esecuzione del Quintetto per pianoforte ed archi, op. 15 di Korngold, violinista e compositore naturalizzato americano e vincitore di due Premi Oscar, e del Quintetto per pianoforte ed archi in sol minore, op. 34 di Zarebski, compositore che a si perfezionò proprio a Roma sotto la guida di Listz. Il concerto delle ore 20.45 conclude la prima giornata della rassegna, ispirato allo standard “Fly me to the moon”, e prevede l’esecuzione di capolavori assoluti: il Quintetto per clarinetto e archi, K581 di Mozart e il Quintetto per pianoforte ed archi n.2, op. 81 di Dvorak.

La seconda giornata della maratona cameristica, domenica 16 aprile, alle ore 10.30 comincia con “All the things you are” e prevede l’esecuzione della “Trota” di Schubert (Quintetto per pianoforte e archi D667) e del Quintetto per pianoforte ed archi, op. postuma del compositore russo Medtner.

Alle ore 12.15 le musiche di Schumann (Quintetto per pianoforte ed archi, op. 44) e Dvorak (Quintetto per archi n. 2, op. 77) sono protagoniste di “I’ve got you under my skin”, mentre Dohnányi (Quintetto per pianoforte ed archi n. 1, op. 1) e Bartok (Quintetto per pianoforte ed archi Sz23) lo saranno per il concerto delle ore 15.30 “I got rhythm”. Alle ore 17.30 un programma virtuoso con Franck e Fauré al centro del concerto “The men i love”. Alle ore 20.45 “round midnight” l’ultimo appuntamento della rassegna che prevede il Quintetto per chitarra e archi G448, “Fandango” di Boccherini e il Quintetto per pianoforte ed archi, op. 30 di Taneyev.

Programma Completo

Take Five! Concerto 1 – In the mood

sab 15 apr ore 10:30

O. Respighi, Quintetto in fa minore per pianoforte ed archi, P. 35 Benedetta Iannuzziello, pianoforte

Francesco Gemo, violino

Noemi Macilenti, violino

Mariama Coly, viola Barbara Visalli, violoncello

J. Brahms, Quintetto in fa minore per pianoforte ed archi, op. 34 Dario Callà, pianoforte

Claudio Mansueto, violino

Maddalena Fogacci Celi, violino

Matteo Introna, viola

Mattia Geracitano, violoncello

Take Five! Concerto 2 – Autumn leaves

sab 15 apr ore 12:15

F. Schubert, Quintetto per archi in do maggiore, D956

Mirei Yamada, violino

Giulia Greco, violino

Riccardo Savinelli, viola

Diego Romano, violoncello

Marco Mauro Moruzzi, violoncello

Take Five! Concerto 3 – Cheek to cheek

sab 15 apr ore 15:30

B. Martinu, Quintetto per pianoforte ed archi n. 2, H. 298 Andrea D’Amato, pianoforte

Carlotta Malquori, violino

Francesca Vanoncini, violino

Luca Sanzò, viola

Mattia Geracitano, violoncello

D. Shostakovich, Quintetto per pianoforte ed archi in sol minore, op. 57 Nicola Possenti, pianoforte

Alice Notarangelo, violino

Davide Noah Rigato, violino

Emanuele Ruggero, viola Leonardo Petracci, violoncello

Take Five! Concerto 4 – My favourite things

15 apr ore 17:30

E. W. Korngold, Quintetto per pianoforte ed archi in mi maggiore, op. 15 Mäßiges Zeitmaß, mit schwungvoll blühendem Ausdruck

Massimo Spada, pianoforte

Mirei Yamada, violino

Matteo Morbidelli, violino Matteo Introna, viola Alessandro Sacchetti, violoncello

J. Zarebski, Quintetto per pianoforte ed archi in sol minore, op. 34 Scapicchi, pianoforte

David Romano, violino

Maddalena Fogacci Celi, violino

Emanuele Ruggero, viola Alice Romano, violoncello

Take Five! Concerto 5 – Fly me to the moon

15 apr ore 20:45

W. A. Mozart, Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore, K581 Kevin Spagnolo, clarinetto

Giulio Rovighi, violino

Aldo Campagnari, violino Luca Sanzò, viola

Alessio Pianelli, violoncello

A. Dvorak, Quintetto per pianoforte ed archi n. 2 in la maggiore, op. 81 Mario Montore, pianoforte

Giulio Rovighi, violino

Ludovico Mealli, violino

Riccardo Savinelli, viola Leonardo Ascione, violoncello

Take Five! Concerto 6 – All the things you are

16 apr ore 10:30

F. Schubert, Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore D667, “La Trota” Alessandro Deljavan, pianoforte

Andreas Siles Mellinger, violino

Myriam Traverso, viola

Davide Moretti, violoncello

Matteo Tiberti Bonetti, contrabbasso

N. Medtner, Quintetto per pianoforte ed archi in do maggiore, op. postuma Francesco Bravi, pianoforte

Carlo Maria Parazzoli, violino

Gloria Santarelli, violino

Alfonso Bossone, viola

Marco Mauro Moruzzi, violoncello

Take Five! Concerto 7 – I’ve got you under my skin

dom 16 apr 2023 12:15

R. Schumann, Quintetto per pianoforte ed archi in mi bemolle maggiore, op. 44 Lorenzo Miceli, pianoforte

Matteo Baldoni, violino

Leonardo Ricci, violino

Camila Sanchez, viola Carolina Talamo, violoncello

A. Dvorak, Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore, op. 77 Elena Pavoncello, violino

Sofia Bandini, violino

Carlotta Libonati, viola

Lara Biancalana, violoncello

Matteo Tiberti Bonetti, contrabbasso

Take Five! Concerto 8 – I got rhythm

dom 16 apr ore 15:30

E. Dohnányi, Quintetto per pianoforte ed archi n. 1 in do minore, op. 1 Giuseppe Torrisi, pianoforte

Francesca Vanoncini, violino

Sophia Azzollini, violino

Mariama Coly, viola Rebecca Ciogli, violoncello

B. Bartok, Quintetto per pianoforte ed archi Sz23 Fabio Fornaciari, pianoforte

Ludovico Mealli, violino

Elena Pavoncello, violino

Riccardo Savinelli, viola Leonardo Ascione, violoncello

Take Five! Concerto 9 – The man I love

Inizia: dom 16 apr ore 17:30

G. Fauré, Quintetto per pianoforte ed archi n. 2 in do minore, op. 115 Mario Montore, pianoforte

Ivos Margoni, violino

Alice Notarangelo, violino

Camila Sanchez, viola

Lara Biancalana, violoncello

C. Franck, Quintetto per pianoforte ed archi in fa minore Elena Vicinanza, pianoforte

Matteo Morbidelli, violino

Sophia Azzollini, violino

Chiara Mazzocchi, viola Alessandro Sacchetti, violoncello

Take Five! Concerto 10 – ‘round midnight

dom 16 apr ore 20:45

L. Boccherini, Quintetto per chitarra e archi in re maggiore G448, “Fandango” Gian Marco Ciampa, chitarra

Davide Moro, violino

Matteo Baldoni, violino

Emma Norma Spangaro, viola Sofia Bellettini, violoncello

S. Taneyev, Quintetto per pianoforte ed archi in sol minore, op. 30 Massimo Spada, pianoforte

David Romano, violino

Matteo Baldoni, violino

Carlotta Libonati, viola Alessio Pianelli, violoncello