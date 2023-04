Torna lo spettacolo innovativo che trasforma il Teatro dei Fabbri in una casa nel bosco e fa entrare direttamente i piccoli spettatori nella fiaba!

“DOVE SI È NASCOSTA RICCIOLI D’ORO?”

Di Livia Amabilino

Regia Daniela Gattorno

Con Daniela Gattorno e Enza De Rose

Fino al 25 aprile 2023, spettacoli mattutini e pomeridiani

TEATRO DEI FABBRI – TRIESTE

Uno spettacolo teatrale, un’esperienza in prima persona, un’avventura indimenticabile dedicata ai più piccini, ma da vivere anche insieme ai genitori: torna al Teatro dei Fabbri “Dove si è nascosta Riccioli d’oro?”, l’amatissimo spettacolo ideato da Livia Amabilino con la regia di Daniela Gattorno che lo interpreta insieme a Enza De Rose, in scena fino al 25 aprile alle ore 15.30, 16.30, 17.30 (22 e 24 aprile) o alle ore 10.30, 11.30 (il 23 e il 25 aprile). Lo spettacolo prosegue la stagione 2022/2023 del Teatro Ragazzi della Contrada.

“Dove si è nascosta Riccioli d’oro?” è un progetto innovativo ed originale: i bambini diventeranno i protagonisti della storia vivendola in prima persona e interagendo con gli attori, entrando in una vera e propria casa nel bosco costruita all’interno del Teatro. Nel frattempo, attraverso il tulle che riveste una parete della casa/scenografia, i genitori seguiranno il loro percorso, la loro esperienza dal vivo della favola e li accoglieranno al termine, dove un piccolo scivolo li riporterà al mondo reale e tra le braccia di mamma e papà.

«L’idea di Livia Amabilino è nata dalla volontà di proporre un’esperienza immersiva nella narrazione teatrale da parte dei bambini, andare molto oltre la caduta della quarta parete», spiega la regista Daniela Gattorno. «Andrea Stanisci ha creato la meravigliosa scenografia, costruita dalle maestranze del Teatro La Contrada… e il sogno si è realizzato! Amo interagire coi bambini durante gli spettacoli, in questo posso davvero condividere con loro passo passo la meraviglia della scoperta e il gioco del teatro. Entriamo insieme in questa deliziosa casetta nel bosco e, stanza per stanza, riviviamo la celebre storia di “Riccioli d’oro e i 3 orsi” grazie a Enza De Rose che interpreta diversi personaggi. Il pubblico adulto rimane all’esterno e segue il percorso, restando però in penombra e diviso da una parete di tulle trasparente… la casa del bosco è vietata ai maggiorenni…»

“DOVE SI È NASCOSTA RICCIOLI D’ORO?”

di Livia Amabilino

regia di Daniela Gattorno

con Daniela Gattorno ed Enza De Rose

Scenografie ideate da Andrea Stanisci e realizzate da Bruno Guastini, Francesco Orrendo ed Emanuele Rebec

disegno luci di Bruno Guastini

sarta Rossella Plaino

22 aprile 2023 ore 15.30, 16.30, 17.30

23 aprile 2023 ore 10.30, 11.30

24 aprile 2023 ore 15.30, 16.30, 17.30

25 aprile 2023 ore 10.30, 11.30

TEATRO DEI FABBRI – TRIESTE

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro (Via del Ghirlandaio, 12 • tel. 040.390613/948471), presso TicketPoint (Corso Italia, 6/c • tel. 040.3498276), sulla App gratuita della Contrada e on line sui siti contrada.it e vivaticket.it.