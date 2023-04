Fantastico Mondo del Fantastico, il nuovo laboratorio del Dottor Frankenstein

E’ festa grande al Castello di Lunghezza che apre le porte del Fantastico Mondo del Fantastico per ben due giorni, il 23 e 25 aprile 2023, con una super novità, ovvero: Il nuovissimo laboratorio del Dottor Frankenstein, il personaggio immaginario creato dalla fervida fantasia dell’inglese Mary Shelley nel 1818, che approda al Castello in una location decisamente da brivido.

Dopo una piccola incursione di grande successo nel 2022 questo amatissimo personaggio, dalla travolgente energia, si prepara ad un live show tutto da vivere nel quale adulti e bambini potranno essere simpaticamente coinvolti. E per celebrare l’inaugurazione di questa nuova attrazione nel regno della fantasia arrivano per due giorni anche i maghi del Club Magico “Fernando Riccardi“, diretto da Francesco Leardini, che permetteranno ai bambini di partecipare ad uno speciale laboratorio creativo per apprendere i segreti della prestigiazione.

Diventare un piccolo “Harry Potter” non è, infatti, impresa impossibile. A stimolare la curiosità ed i “super poteri” dei più piccini ci penseranno due professionisti eccellenti come: Magic Phil (Filippo Cignitti) e Mago Pistacchio (Gianluigi Razzovaglia) insieme ai loro simpatici assistenti, allievi della scuola situata in via La Spezia nel quartiere di San Giovanni e che si può frequentare gratuitamente fino ai 18 anni. Due giorni nei quali realtà e fantasia prenderanno vita grazie a supereroi e principesse, immancabili protagonisti del magico Castello delle Meraviglie.