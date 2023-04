LE SPECTRE DE LA ROSE | RAVE

di Matteo Bittante

PRIMA NAZIONALE

all’interno della stagione di EXISTER_23

15 aprile ore 20.30 e 16 aprile ore 19.30 in DanceHaus, Milano

Una produzione di DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza

LE SPECTRE DE LA ROSE | RAVE

Di Matteo Bittante

Con Matteo Bittante, James Pett e Travis Clausen-Knight

Costumi Alessandro Vigilante

Elaborazione sonora di Chris Costa

In doppia replica nelle serate del 15 e 16 aprile, all’interno della stagione di danza di EXISTER 2023 promossa da DANCEHAUSpiù, Matteo Bittante porta in scena la sua nuova creazione Le spectre de la rose | Rave inspirato al celebre balletto classico e all’omonimo poema di Théophile Gautier.

Con un’interpretazione in chiave contemporanea, il coreografo trasforma il memorabile sogno della giovane fanciulla in un viaggio immaginifico di un uomo quarantenne sopraffatto dall’esperienza e dall’eco di un Rave. Perso nelle proprie inquietudini e intrappolato in sé stesso, il protagonista viene travolto dalla visione spettrale di due giovani danzatori. Due spiriti che in un’atmosfera surreale e onirica lo trascinano in una danza viscerale che lega gli istinti, i desideri e le esistenze.

Lo spettacolo vede in scena lo stesso coreografo Matteo Bittante, insieme a James Pett e Travis Clausen-Knight, danzatori e giovani creativi già noti al pubblico sia per i loro lavori come duo artistico che per l’estesa carriera come danzatori all’interno della Compagnia Wayne McGregor (2013-2019).

Matteo Bittante

Si perfeziona presso l’Hamburg Ballettschule “J. Neumeier”. Si avvicina alla coreografia nel 1999 fondando assieme a Margherita Miralli il Giovane Balletto Italiano. Dal 2000 collabora con Susanna Beltrami in tutte le sue creazioni ed è partner in scena dell’étoile Luciana Savignano. Nel 2011 fonda ContART, associazione artistica che si occupa di produzione, promozione e formazione del pubblico della danza contemporanea. Nel 2012 da vita alla DanceHaus Company, con lo spettacolo “Paradise Loft” per la Vetrina Italia domani del Festival MilanOltre. Nel 2015 è co-direttore e coreografo residente del progetto DANCEHAUSpiù riconosciuto dal MiC. Nei suoi lavori coreografici la danza si mescola con diversi linguaggi scenici che intrecciano le proiezioni video, il design e la moda.

Entrambe le serate di spettacolo, sono condivise sul palco di Exister con lo spettacolo Orpheo, Euridice e Melancholia di Mario Coccetti, produzione ASMED. A chiudere il cerchio della serata di sabato 15, l’anteprima di My Duty, My brother dell’artista associata di DanceHausPiù, Paola Lattanzi, e nella serata di domenica, No Half Measures della compagnia spagnola di Valencia Taiat Dansa.

Date e orari

15 aprile ore 20.30 / 16 aprile ore 19.30

Luogo

DanceHaus, Via Tertulliano 60, Milano

Biglietti

Intero 20€, Ridotto (under 30/over 65) 15€, dance card 10€