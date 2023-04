STATI GENERALI DEL ROCK – AREZZO WAVE CONTEST 2023

Tra tutti i partecipanti la Giuria Regionale selezionerà, tramite l’ascolto in studio dei brani inviati i migliori gruppi che parteciperanno alla rassegna live STATI GENERALI DEL ROCK , che si terrà sul territorio regionale piemontese. Le band e gli artist* selezionati si esibiranno dal vivo su uno dei palchi della rassegna e dalle quali verranno scelti i gruppi che accederanno alla FINALE REGIONALE prevista entro il 15 Luglio 2023. Per chi avrà l’onere e onore di essere ammesso alle performance LIVE, dovrà preparare un esibizione che abbia una una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 minuti . Il vincitore della Finale Regionale potrà accedere alla fasi finali del contest Nazionele e avrà la possibilità di utilizzare il marchio Best Arezzo Wave Band 2023 per un anno oltre a partecipare all’assegnazione dei premi nazionali. Nella giuria nazionale di quest’anno spicca la presenza tra le altre di Sat Bisla founder dell’Agenzia A&R Worldwide (Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry) e organizzatore di uno dei più grandi showcase festival americani, il Musexpo di Los Angeles, dove potranno suonare le band e gli artisti da lui scelti tra i finalisti di ArezzoWave Contest.