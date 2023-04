l’irriverente Bar Tritolo al Jazz Club Ferrara

Venerdì 7 aprile ore 21:30 è di scena Bar Tritolo, l’esordio omonimo del nuovo progetto di Nelide Bandello. Affiancano il batterista veneto Piero Bittolo Bon al sax alto e baritono, Enrico Terragnoli alla chitarra e podophono e Giancarlo Bianchetti alla chitarra. Undici composizioni strumentali nelle mani di un power trio arrembante e disperato. Linearità, claustrofobia, atmosfere inafferrabili, è la continua contaminazione sia nell’attitudine che nel gesto tecnico a rendere “Bar Tritolo” un progetto intrigante, inaspettato nell’esecuzione e sempre mutevole. Contro una malintesa idea jazzistica di suonare rock. Nato a Legnago nel 1971, acquario, Nelide Bandello ha iniziato a suonare la batteria attorno ai 15 anni, imparando i primi rudimenti presso un’associazione cittadina, studiando poi da autodidatta e maturando esperienza all’interno di piccole formazioni wave, punk ed hard core fra cui gli indimenticabili R.S.U. Venduto lo strumento a 19 anni ha attraversato un periodo d’inattività nel corso del quale, consolandosi con la chitarra classica, ha conseguito la lode in giurisprudenza, salvo sbarazzarsene poco dopo. Ha quindi studiato alla scuola milanese del Maestro Enrico Lucchini, partecipando inoltre a numerosi seminari (Carl Palmer, Barry Harris, C.Meyer, Dave Weckl, E.Bandini) nonchè ai laboratori estivi di Siena Jazz (2002) dove ha studiato musica d’insieme con Riccardo Zegna, strumento con Ettore Fioravanti, armonia con Pietro Tonolo. Musicista eclettico, attivo nel jazz come nell’underground indie e nel teatro canzone, ha realizzato le musiche per i readings di Fabrizio Rinaldi “La donna cannibale” (1998) e “Tamburi nella notte” (2001) e, insieme al chitarrista Federico Mosconi, “Illuminazioni” (2004). Ha suonato anche con Luca Donini, Bruno Marini, Stefano Senni, Stefano Benini, Matteo Turella, Giovanni Maier, Fabio Sfregola, Mauro Ottolini, Luca Pisani, Emanuele Maniscalco, Enrico Terragnoli, Luca Boscagin, Gianni Sabbioni, Maler, Carlo Ceriani, Davide Rossi, Rudy Speri, Andrea Tarozzi, Oscar Marchioni, Chicca Andriollo, Marco Giacomozzi, RSU, VST, Desmodromica, Lecrevisse. Al concerto segue l’imprevedibile jam session. Per informazioni e prenotazione cena 3314323840 dalle ore 12:00.