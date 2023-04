NIALL HORAN

“MELTDOWN”

È IL NUOVO E SECONDO SINGOLO DA

The Show

IL TERZO ALBUM DI STUDIO

FUORI OVUNQUE IL 9 GIUGNO

Ascolta “Meltdown” https://niall.lnk.to/meltdown

Pubblicato oggi Meltdown, il nuovo singolo di Niall Horan (Capitol Records), brano tratto dal suo nuovo album, The Show, in uscita il 9 giugno. L’artista ha scritto il brano con John Ryan e Joel Little, che lo hanno anche prodotto, e Amy Allen. La seconda traccia tratta dall’album arriva dopo il singolo “Heaven” che al suo debutto, è stato la più alta nuova entrata sia nella Spotify Global Chart che nella Spotify US Chart. Inoltre, ha raggiunto il più alto numero di streaming nella carriera solista di Niall Horan.

Con canzoni come “Meltdown”, l’artista rivela il suo approccio alla scrittura, il desiderio sincero di dare ai suoi fan lo stesso senso di catarsi che trova nella musica.

“The Show” è una meditazione profondamente sentita su diverse tematiche, dalla salute mentale all’infinita complessità e incertezza dell’amore. In un articolo Esquire scrive: “The Show include alcune delle canzoni dove Horan parla di sé come non mai. Composto principalmente al pianoforte, questo album è un riflesso intimo della sua vita negli ultimi tempi…”. I fan che preordineranno l’album digitale riceveranno immediatamente “Meltdown” e il primo singolo, “Heaven”.

Horan, che debutterà live il 26 maggio al festival Boston Calling, dopo l’uscita di “Heaven”, è apparso al “The Late Late Show with James Corden”, al “The Kelly Clarkson Show” e al “Late Night with Seth Meyers”.

Originario di Mullingar, in Irlanda, Horan ha venduto oltre 80 milioni di dischi e ha fatto più volte il giro del mondo come membro degli iconici One Direction. Ha debuttato da solista con Flicker entrando nella Billboard 200 al n. 1 nell’ottobre 2017 con un singolo “Slow Hands”, 3 volte platino RIAA, e “This Town”, 2 volte platino RIAA. L’album ha raggiunto la top 10 in 20 Paesi in totale. Con un totale di otto miliardi di stream globali, Flicker è diventato Platino in cinque Paesi (inclusi gli Stati Uniti) e Oro in altri sette. Nel 2020 ha fatto seguito Heartbreak Weather che ha raggiunto la vetta della classifica ufficiale degli album del Regno Unito e quella delle vendite di Billboard. Horan si è unito a “The Voice” della NBC in questa stagione come nuovo coach.

Niall Horan – 2023 Date dei festival (nuove date saranno presto annunciate)

5/26 Boston, MA Boston Calling Festival 2023

5/28 Dundee, UK BBC R1 Big Weekend 2023

6/16 Landgraaf, NL Pinkpop 2023

6/18 Newport, UK Festival dell’Isola di Wight 2023

7/6 Stavern, NO Stavernfestivalen

7/7 Glasgow, Regno Unito TRNSMT Festival 2023

7/20 Ostrava, CZ Colours of Ostrava 2023

7/22 Parigi, FR Lollapalooza Parigi

8/9 Odemira, PT Meo Sudoeste 2023

8/12 Budapest, HU Sziget Festival 2023

8/19 Chiba, JP Summer Sonic Tokyo 2023

8/20 Osaka, JP Summer Sonic Osaka 2023

9/1 Stradbally, IE Electric Picnic 2023

Niall Horan Photo Credit: Christian Tierney

