AL TEATRO GEROLAMO – MILANO

Una straordinaria interprete per uno straordinario testo dell’autore dell’acclamato “Il principio di Archimede”

MADDALENA CRIPPA

legge

IL CORPO PIÙ BELLO

CHE SI SIA MAI VISTO DA QUESTE PARTI

di Josep Maria Miró

traduzione di Angelo Savelli (con il contributo di SGAE)

produzione Fondazione Teatro della Toscana

sabato 06 MAGGIO – ore 20.00

domenica 07 MAGGIO – ore 16.00

Josep Maria Miró arriva per la prima volta a Milano con un testo che non smette di emozionare il pubblico.

Un villaggio all’interno della Catalogna, un corpo straziato in mezzo ad un campo, i segreti inconfessabili di un’umanità ferita dove i confini tra vittima e carnefice sono sfumati e ambigui come l’inconfondibile scrittura di Miró.

Dopo l’anteprima mondiale al Teatro di Rifredi di Firenze ad ottobre 2021, Maddalena Crippa, attrice dal prestigioso curriculum ma, soprattutto, dicitrice di assoluta profondità, capace di padroneggiare una vasta gamma di registri vocali ed interpretativi, dà voce a tutti e cinque i personaggi attraverso i quali viene delineata la tragica morte di Albert, ragazzo all’ultimo anno del liceo, evento che sembra avere un collegamento spirituale con la tormentata vita del padre, Ramis.

In questo testo espressamente concepito da Miró “per unico attore o attrice, indipendentemente dal genere, dall’età e dal fisico”, l’autore affronta i temi che gli sono cari: l’ipocrisia sociale, le responsabilità individuali, le paure collettive, il senso di colpa e la sua rimozione, l’ambiguità della verità, l’infanzia violata ed altro ancora; ma lo fa con una forza nuova, una passione quasi messianica, e con un’abilità strutturale talmente raffinata da fargli guadagnare (per la terza volta nella sua carriera) il Premio Born 2020.

