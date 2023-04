Mercoledì 12 aprile fa tappa a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, il cantautore Lello Analfino.

Io mi diverto (in) tour è il concerto con cui il frontman del gruppo siciliano Tinturia presenta dal vivo il suo primo album da solista Punto e a capo, un disco caratterizzato da sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche, che segnano un nuovo cammino musicale per l’artista, sempre costantemente alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni. Il disco abbraccia tematiche che vanno dall’amore alle riflessioni sulla vita quotidiana e sul nostro io più intimo e privato, toccando anche temi sociali e civili come l’immigrazione e l’accettazione delle diversità e delle varie culture del mondo.

In uno dei singoli che ne hanno accompagnato l’uscita, Tutto sembra normale – e nel concept del videoclip con la regia di Miriam Rizzo e la fotografia di Daniele Ciprì – Analfino, da sempre in lotta contro gli stereotipi e le convenzioni, racconta come la società di oggi sembra assopita e obbligata a comportarsi seguendo cliché, mode e convenzioni, dimenticando i valori più importanti. Durante la sua esibizione, una vera e propria esplosione di musica e intrattenimento, il cantautore sarà accompagnato da Peppe Milia alla chitarra e Angelo Spataro alla batteria.

OFFICINA PASOLINI h 21.00 prossimi appuntamenti aprile

Mercoledì 12 aprile

Io mi diverto (in) tour

concerto di Lello Analfino cantautore, chitarrista

con Peppe Milia chitarra | Angelo Spataro batteria

Venerdì 14 aprile

La tua foto è come un rock

10 scatti per capire la nostra storia recente attraverso la musica e i suoi protagonisti

il regista televisivo Maurizio Malabruzzi incontra Carlo Massarini autore e conduttore radiotelevisivo, fotografo

live con i giovani artisti diplomati della sezione Canzone

coordinati e prodotti da Piero Fabrizi, musicista, produttore artistico e docente di Officina Pasolini

Martedì 18 aprile

ConversaConcerto

per la prima volta in concerto in Italia il nuovo talento brasiliano che ha conquistato Instagram con voce e chitarra

Will Santt

con Max de Tomassi giornalista e conduttore radiofonico

ospiti Tosca e la giovanissima musicista e cantante Serepocaiontas

Mercoledì 19 aprile

BAR MOODA

spettacolo di musica e teatro con Collettivo Mentelocale

testo Angelo Curci e Angelo Martucci

da un’idea di Aurora Elisei

con le attrici Arianna Aloi | Valeria Cavaliere | Martina Colaprico

musicisti ospiti Alessandra Nazzaro | Jacopo Troiani

musiche Paola Consagra | Stefano Crialesi | Martina De Santis

scenografia Giulia Annecchino | Martina Colaprico

costumi Enrica Antonucci

regia Angelo Curci e Francesca Florio

Mercoledì 26 aprile

Superficie Live Show

attori sul palco, a portata di video

conduce Matteo Santilli

attori in via di definizione

Giovedì 27 aprile

Uno ad uno

Enrico Deregibus incontra Il Muro del Canto

con Daniele Coccia Paifelman voce | Alessandro Pieravanti voce narrante e batteria | Eric Caldironi chitarra acustica | Ludovico Lamarra basso elettrico | Franco Pietropaoli chitarra elettrica | Alessandro Marinelli fisarmonica

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere all’evento è necessario prenotarsi sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link

