Parco della Musica Records, Nico Gori & His Orchestra Lelio Luttazzi “Oltre il blu”

Lunedì 24 aprile all’Auditorium Parco della Musica una serata speciale con il Maestro Nico Gori e la sua orchestra per presentare il nuovo disco “Lelio Luttazzi – Oltre il blu” pubblicato da Parco della Musica Records, etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma e prodotto dalla Fondazione Lelio Luttazzi in un live a cura di Toscana Produzione Musica.

Un progetto di Nico Gori e Rossana Luttazzi, un omaggio al musicista, direttore d’orchestra, pianista, presentatore, attore, scrittore che ha attraversato la storia del nostro paese passando con leggerezza da un secolo all’altro, osservando i cambiamenti del mondo e restando fedele a una visione della vita fatta d’intelligenza, impegno, professionalità, eleganza e gentilezza.

Oltre il blu, il titolo del disco che dà anche il titolo alla serata, è l’ultimo brano inedito scritto dal Maestro Luttazzi nel 2008. Ospiti speciali della serata, oltre al Maestro Gabriele Comeglio, alcuni degli artisti presenti nel disco: Fabrizio Bosso, Luca Barbarossa e le Blue Dolls. Nel disco sono inoltre presenti i featuring di Stefano Bollani e Drusilla Foer che invierà un suo personale videomessaggio. A condurre la serata, fatta non solo di musica ma anche di parole e racconti per ricordare il Maestro Lelio Luttazzi, sarà Dario Salvatori.

“Gli appassionati del M° Lelio Luttazzi ben conoscono la sua lunga e prestigiosa carriera: compositore, pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore, orchestratore, conduttore e salace critico di tutto ciò che non abbia a che vedere con lo swing. Per tutti costoro arriva nel centenario della nascita “Oltre il blu”, un album raffinato, zeppo di chicche, di vertigini che non ti aspetti.” Dario Salvatori

LUNEDI 24 APRILE 2023 TEATRO STUDIO GIANNI BORGNA ORE 21

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Biglietto unico 15 euro