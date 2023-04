Esilarante e stralunato, torna in provincia di Parma

lo spettacolo cult La gita

La vicenda comica e surreale, produzione eUROPA tEATRI in collaborazione

con il Teatro dell’Orsa e Progetti Teatro, sarà in scena a Felegara. Ricavato a

sostegno della ricerca e prevenzione oncologica.

«Tre personaggi in cerca di vita. Clowns malinconici, simboli di un’umanità tanto vera

quanto più mette in campo la propria solitudine, la voglia di cambiare la goffa e breve

felicità di un gioco inatteso che fa sentire più vicini Cesare, il vedovo, stizzoso e

rigidissimo, Tecla, la “devorziata” fatta di idiosincrasie e di sensualità inattese e

Romano, lo scapolo, dolce e inadeguato»: Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e

Franca Tragni, autori e interpreti de La gita, introducono il fortunato spettacolo che

venerdì 28 aprile alle ore 21 sarà in scena al Teatro A. Tanzi di Felegara, in

provincia di Parma, in una serata a cura di A.VO.PRO.RIT. o.d.v. Sezione Medesano il

cui ricavato andrà a sostegno della ricerca e prevenzione oncologica.

«Una drammaturgia costruita non tanto su una storia – l'attesa del pullman che

dovrebbe portare i tre al mare» ha scritto l’autorevole critica teatrale Valeria

Ottolenghi in merito allo spettacolo creato con la collaborazione artistica di Bruno

Stori e Chiara Rubes «ma proprio sui personaggi, così stralunati, inadeguati,

disturbati, in vario modo sofferenti, con i loro tic, le loro manie, le loro piccole,

innocenti ossessioni e per questo anche buffi, ridicoli, capaci di suscitare il riso, specie

con i ritorni, i tormentoni, con quel bisogno irrefrenabile di dare sfogo ai loro pensieri

dominanti».

Conclude Bernardino Bonzani: «A distanza di oltre vent’anni, questi personaggi ogni

volta si impossessano di noi attori e la scena vibra dentro ogni dialogo, ogni situazione

con un esito comico, inaspettato. Forse sono proprio le inadeguatezze e le

idiosincrasie di queste figure a farle amare allo spettatore, che si lascia trasportare

dentro una storia onirica e surreale, ma profondamente legata alla vita».

Biglietti: adulti 15 euro, ridotto 10 euro per bambini fino a 10 anni d’età.

Prenotazioni: 346 2155286 (telefono o WhatsApp).

Lo spettacolo La gita è una produzione eUROPA tEATRI in collaborazione con il

Teatro dell’Orsa e Progetti&Teatro.