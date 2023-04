Teatro Argentina, Alza la voce! Festa della lettura in scena

Martedì 18 aprile (ore 10.30) la sfida continua sul palcoscenico del Teatro Argentina con l’evento nazionale ALZA LA VOCE! FESTA DELLA LETTURA IN SCENA, che vedrà le 9 coppie di giovani lettori, premiate nelle scorse settimane a Roma, Bologna e Palermo, concorrere per la finale del contest amichevole di lettura espressiva.

Una vera e propria festa dei lettori che darà il via alla competizione performativa curata e condotta da Roberto Gandini, con musiche dal vivo di Andrea Filippucci e Roberto Gori, per portare alla ribalta il valore della lettura ad alta voce e liberare la parola scritta, rendendola condivisa e diffusa attraverso la pluralità di voci, esperienze e sensibilità degli studenti e delle studentesse delle scuole coinvolte.

Madrina dell’evento nazionale sarà la cantante Casadilego in scena in questi giorni all’Argentina con Manuel Agnelli nell’opera-rock di David Bowie, Lazarus, diretta da Valter Malosti.

Il progetto di educazione alla lettura espressiva, Alza la voce! Festa della lettura in scena, realizzato dal Teatro di Roma con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Teatro Biondo Palermo ed Emilia Romagna Teatro Ert – Teatro Nazionale, è basato sull’esperienza del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli e ha visto l’attivazione nei mesi precedenti di un programma di laboratori con oltre 1000 ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle regioni coinvolte – Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna.

I giovani lettori, dopo aver ricevuto copie di tre grandi classici della letteratura – Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (scuole elementari), Piccole Donne di Louisa May Alcott (scuole medie) e Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia (scuole superiori) – si sono cimentati in giochi di parole e lettura espressiva in un percorso di condivisione del valore e del patrimonio collettivo della parola, attraverso una staffetta di letture in tre tappe competitive che, dal Teatro Argentina di Roma (28 marzo), ha proseguito il suo cammino sui palchi del Biondo di Palermo (29 marzo) e dell’Arena del Sole di Bologna (30 marzo), per giungere alla premiazione finale.

Questa giornata sarà impreziosita dalle letture di Viola Graziosi e Graziano Piazza (anche giurati) e degli artisti del Teatro di Roma, del Biondo di Palermo e di ERT – Virginia Alba, Roberto Baldassari, Teresa Campus, Rinaldo Clementi, Federica D’Angelo, Roberta Lidia De Stefano, Paolo Minnielli, Simonetta Graziano, Tiziana Scrocca, Jacopo Trebbi, Danilo Turnaturi – che hanno formato gli studenti delle 45 scuole coinvolte nel progetto.

A scegliere le coppie di lettori vincitori – una per ciascun ciclo scolastico – sarà un giuria composta, oltre che dagli attori Viola Graziosi e Graziano Piazza, dal giornalista Antonio Audino, dal professore di Letteratura per l’infanzia all’ Università degli Studi di Roma 3 Lorenzo Cantatore e dalla storica Vanessa Roghi, insieme a rappresentanti del Teatro di Roma, del Centro per il Libro e la Lettura, dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali del Teatro di Roma.

Teatro Argentina

Il 18 aprile 2023 ore 10.30

Evento e premiazione nazionale

Alza la voce! Festa della lettura in scena

Madrina della manifestazione Casadilego

cura e conduzione Roberto Gandini

musiche dal vivo Andrea Filippucci, Roberto Gori

con gli studenti vincitori degli eventi locali di Roma, Palermo e Bologna:

Scuole primarie

IC Isola del Liri, classe 4A (Isola del Liri, FR) – Ludovica Di Pucchio e Giulio Mastroianni

Scuola Alcide De Gasperi, classe 2B (Palermo) – Eden Bahr e Elisa Benfante

Istituto Comprensivo 7 – Scuola primaria Livio Tempesta, classe 4A (Bologna) – Aurora Iurato e Amir Lazar

Scuole secondarie di I grado

IC Via Merope (Roma) classe 2D – Mariam Ìsmail e Martina Simotti

Scuola media Publio Virgilio Marone, classe 1M (Palermo) – Francesco Cangemi e Matilde D’Alia

Istituto Comprensivo Monte San Pietro, classe 2A (Bologna) – Francesco Angelini e Nur Bhuiyan

Scuole secondarie di II grado

IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) classe 2G – Andrea Fasciano e Vincen Dani

Liceo classico Vittorio Emanuele II, classe 4B (Palermo) – Sara Falcone e Christian Oddo

Liceo Laura Bassi, classe 1G (Bologna) – Aida Carlini e Desiderio Longobardi

formatori: Virginia Alba, Roberto Baldassari, Teresa Campus, Rinaldo Clementi, Federica D’Angelo, Roberta Lidia De Stefano,

Paolo Minnielli, Simonetta Graziano, Tiziana Scrocca, Jacopo Trebbi, Danilo Turnaturi

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale

in collaborazione con Teatro Biondo Palermo e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura