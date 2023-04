Teatro Vittoria, Edoardo Siravo in Falstaff e le allegri comari di Windsor

Dall’11 al 23 aprile il Teatro Vittoria di Roma ospita Edoardo Siravo in Falstaff e le allegre comari di Windsor, una delle più celebri commedie di William Shakespeare in cui l’autore inserisce il meglio del proprio repertorio: l’amore contrastato tra giovani, equivoci, scambi, travestimenti e beffe.

Commedia condotta interamente dalle donne; donne che sarebbe giusto definire, in senso contemporaneo, “libere”, oltre che “allegre”; proprio perché libere di pensare e agire come le donne di oggi.

In questa versione, che il grande drammaturgo Roberto Lerici curò nel 1988 per Mario Carotenuto, vedremo Falstaff, interpretato da Edoardo Siravo, proiettato negli anni ventina che riesce a riunire in sé alcune delle pagine più belle del personaggio, facendogli acquisire, accanto al lato brillante, una profondità che lo rende nostro contemporaneo. Un personaggio che riflette su un mondo, ancora drammaticamente attuale, comandato da successo e false notizie e calunnie. Divertente come “Bisbetica domata” e filosofico come “As you like it”, le “Allegre comari” si colloca in un “mondo di mezzo” che vuol far ridere delle nostre lacrime.

Perché Falstaff oggi? Perché oggi, più che mai, ci sentiamo tutti presi in giro da qualcuno. E Falstaff e la sua ‘armata Brancaleone’ rappresentano quello che noi siamo. Oggi è l’epoca dei “tutti gabbati” e alla fine ‘Allegri’ sono gli spiriti, ma ‘Tristi’ i risultati. Falstaff diventa così esempio di decadenza fisica e morale dell’uomo che resta stritolato dal suo stesso meccanismo misto di vanità e interessi personali. Ma l’uomo per Shakespeare, fatto della stessa materia di sogni, contraddizioni che si assommano, utopie che svaniscono, si rassegna, ma non muore. L’uomo esiste e resiste. E, nonostante tutto, resta al centro del Globo.

Dall’11 al 23 aprile 2023

Edoardo Siravo

in

FALSTAFF

E LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

di

William Shakespeare

versione e adattamento di Roberto Lerici

con

Francesca Bianco e Ruben Rigillo

e con

(in ordine alfabetico)

Marco Bonetti, Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani,

Beatrice Coppolino, Alessandro, Laprovitera, Germano Rubbi,

Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi, Tonino Tosto

musiche Francesco Verdinelli

costumi Annalisa Di Piero

regia Carlo Emilio Lerici

Produzione Teatro Belli di Antonio Salines

Dall’11 al 23 aprile 2023 (h 21.00, mercoledì 12 e 19 h 17.00, domenica 16 e 23 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa):

– intero: platea € 30, galleria € 24

– ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

– ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13