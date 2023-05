28 RESPIRI PER CAMBIARE VITA

28 RESPIRI PER CAMBIARE VITA. Come raggiungere una mente illuminata è il nuovo libro scritto dal biologo naturalista Daniel Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella pratica della meditazione, edito da Mondadori e in libreria da domani, martedì 9 maggio.

Dopo il successo della trilogia dedicata alla biologia dei valori – Biologia della Gentilezza (2020), La lezione della farfalla (2021) ed Ecologia Interiore (2022) – Lumera quest’anno si concentra sulle potenzialità della nostra mente e svela un piccolo segreto millenario, che permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività e, allo stesso tempo, di raggiungere calma duratura e pace interiore attraverso quella che definisce una “mente illuminata”.

Unendo neuroscienze e antiche tradizioni, l’autore traccia un percorso rivoluzionario accessibile a tutti, chiamato bioreconnecting, per riconnettersi con i ritmi naturali e ristabilire l’armonia dell’intero organismo e della propria vita. Un ritorno all’origine, all’essenziale, grazie a una pratica semplice che oggi le più recenti ricerche scientifiche stanno riscoprendo come una delle più efficaci medicine naturali, ponte tra corpo, sensi e mente con il suo straordinario potere di trasformazione su salute, felicità e qualità della vita: il respiro.

E perché proprio 28 respiri? Si tratta di un particolare ciclo di respirazioni consapevoli, studiato dalle neuroscienze e basato su antiche pratiche, che crea una sequenza ritmica perfetta in grado di rigenerare mente e corpo e regolare la chimica del cervello, ritrarre l’attenzione dalla percezione del mondo e dall’azione per concentrarla sulla consapevolezza interiore di “essere”, bilanciando dopamina, noradrenalina, serotonina e ossitocina, i neurotrasmettitori responsabili del nostro equilibrio psicoemotivo, della motivazione e del focus, per un benessere armonico del nostro intero organismo. Intercorre, infatti, una strettissima relazione tra respirazione, stato emozionale, forza vitale, stato mentale e salute fisica: basti guardare alla nostra società “dopaminergica”, incentrata su ritmi disfunzionali, che ci hanno portato alla life-blindness, la cecità alla vita, all’empatia, alla compassione, allontanandoci dall’equilibrio naturale con conseguenti stati di ansia, stress e depressione, i “mali del secolo” secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, capaci di aumentare il rischio di mortalità prematura del 134%.

Com’è possibile, dunque, raggiungere una mente illuminata? Come si può renderla consapevole e purificarla dalla critica, dal giudizio e dalla lamentela? Come funzionano creatività, intuizione, ideazione e come predisporci a questi processi? La risposta che il libro 28 RESPIRI PER CAMBIARE VITA indica sta in strategie efficaci e 9 passi per tenere la mente in salute e svilupparne il potenziale, a beneficio della nostra vita in ogni suo aspetto, di chi ci circonda e dell’ambiente in cui viviamo. Sta nell’intelligenza esistenziale, che consente di entrare in empatia e interconnessione profonda con gli altri a partire da sé, e di far emergere talenti e potenzialità in chi abbiamo intorno; nella connessione con il cuore, che gioca un ruolo chiave nei processi di trasformazione sociale; sta anche nei concetti di neuroestetica, che legano la bellezza all’armonia naturale; nella corretta alimentazione e nella meditazione, che la scienza ha dimostrato rallentare i processi di invecchiamento, ridurre l’infiammazione implicata nella manifestazione di malattie croniche come cancro o Alzheimer, avere un impatto molto positivo su depressione, attacchi di panico, ansia, rabbia e senso di isolamento; infine, sta negli stati superiori di coscienza, capaci di purificare ed equilibrare la mente, potenziare immaginazione, creatività e lucidità più di qualsiasi sostanza stupefacente, in modo totalmente sano e senza effetti collaterali, oltre a generare un forte senso di soddisfazione, integrità, consapevolezza della propria natura, superando la mente egoica e facendo, invece, esperienza della mente unitaria per una più profonda conoscenza di sé e della vita. La mente è, quindi, una di quelle componenti epigenetiche che restituiscono all’essere umano grande responsabilità e libertà sul proprio destino e sulla propria salute.

«Con questo libro – spiega Daniel Lumera – invito il lettore ad intraprendere un viaggio alla scoperta delle potenzialità della mente e dei benefici di una respirazione consapevole per raggiungere il benessere totale. Se è vero che il cervello comanda il respiro, è anche vero che il respiro è in grado di influenzare il cervello e le sue funzioni: la produzione di neurotrasmettitori e ormoni, la pressione arteriosa, il sistema neurovegetativo, il ritmo cardiaco. Grazie, quindi, alle strategie più efficaci che io stesso ho sperimentato in prima persona e che condivido pagina dopo pagina nel volume, è possibile esperire fin da subito con chiarezza il potere della presenza mentale, risvegliare l’intelligenza del cuore, riconoscere i nostri desideri più autentici, eliminare i veleni della mente e liberarci dai codici comportamentali disfunzionali e inconsapevoli, coltivare la creatività, vivere esperienze percettive e cognitive straordinarie che vanno oltre la consueta visione del mondo, per aprirci a una nuova e più profonda comprensione del miracolo della vita. A cominciare da 28 semplici respiri».

SAVE THE DATE

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

Live a Bologna e in diretta streaming sui canali ufficiali di Daniel Lumera

9 PASSI PER VIVERE LA MENTE ILLUMINATA

Giornata intera di seminario con Daniel Lumera e tanti ospiti tra teoria e pratica

per addentrarsi nelle tematiche affrontate nel nuovo libro 28 respiri per cambiare vita e farne subito esperienza. Per partecipare non serve un biglietto, ma solo atti di gentilezza!

Info: mylifedesign.com/9-passi-per- vivere-mente-illuminata- daniel-lumera-bologna

Cenni biografici

Daniel Lumera, biologo naturalista, è docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È autore bestseller di La cura del perdono (Mondadori, 2016), coautore di Ventuno giorni per rinascere (Mondadori, 2018) e La via della leggerezza (Mondadori, 2019) e, insieme a Immaculata De Vivo, di Biologia della gentilezza (Mondadori, 2020), La lezione della farfalla (Mondadori, 2021) ed Ecologia Interiore (Mondadori, 2022); pubblica poi Meditazione a strappo. 60 idee per educare la mente al silenzio, all’armonia e all’amore (Giunti Editore, 2022). È ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, una metodologia applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario, sanitario e nell’accompagnamento al morente. È inoltre fondatore dell’Organizzazione di Volontariato My Life Design che declina il metodo in progetti ad alto impatto sociale, come la Giornata Internazionale del Perdono, che per ben tre edizioni ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana, e il Movimento Italia Gentile con la sua espressione internazionale, l’International Kindness Movement, volti a promuovere i valori di gentilezza, pace e cooperazione a livello globale.

