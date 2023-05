Accademia di Santa Cecilia, Markus Stenz e Andrei Korobeinikov per Rachmaninoff

Doppio debutto per il concerto del 4 maggio alle ore 19.30 (con repliche venerdì 5 maggio alle ore 20.30 e sabato 6 maggio alle ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone): sul palcoscenico della sala Santa Cecilia saliranno infatti il direttore tedesco Markus Stenz e il pianista russo Andrei Korobeinikov. Markus Stenz ha ricoperto per molti anni importanti incarichi: è stato Direttore Principale della Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Principal Guest Conductor della Baltimore Symphony Orchestra, Generalmusikdirektor della città di Colonia e Direttore principale dell’Orchestra Gürzenich e Direttore Ospite Principale dell’Orchestra Hallé.

Nel 2018 ha diretto alla Scala la “prima” di Fine di partita di György Kurtág. Insieme a lui si esibirà il pianista Andrei Korobeinikov, artista fuori dagli schemi, laureandosi a 18 anni in giurisprudenza. Classe 1986, si è aggiudicato più di 20 premi internazionali, tra cui il Concorso Skrjabin di Mosca. “Un esecutore brillante, in possesso di una moltitudine di sfumature che fa venire i brividi”, come ha scritto un quotidiano norvegese. E anche il Concerto che dovrà affrontare è tra quelle composizioni che fanno tremare i polsi: il Terzo Concerto per pianoforte di Sergej Rachmaninoff, tra i più temuti del repertorio e che richiede una tecnica trascendentale.

Seguiranno tre composizioni di Gabriel Fauré per orchestra e coro: Les Djinns del 1876 su una poesia di Victor Hugo, il Cantique de Jean Racine, opera giovanile per coro e pianoforte del 1864 trascritta per orchestra nel 1905, e la Pavane, forse la pagina più popolare del compositore francese. Chiude il concerto il Poema dell’estasi di Skrjabin, composto tra il 1905 e il 1907 ed eseguito per la prima volta a New York nel 1908. Per l’autore, l’Estasi “coincide con gioia e libertà, intesi come sentimenti puri ed esaltanti dell’animo, a cui l’uomo giunge attraverso una conquista interiore”, uno stato spirituale nel quale si fondono l’anima e l’universo. L’enorme orchestra prevede circa cento esecutori, e l’”estasi” si traduce in una vera e propria ebbrezza sonora, con brevi motivi che si integrano e si alternano dando forma a un imponente mosaico.

giovedì 4 maggio ore 19.30, venerdì 5 maggio ore 20.30, sabato 6 maggio ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Markus Stenz

piano Andrei Korobeinikov

maestro del Coro Piero Monti

Rachmaninoff Concerto per pianoforte n. 3

Fauré Pavane ׀ Les Djinns ׀ Cantique de Jean Racine

Skrjabin Le Poème de l’extase

_______________

www.santacecilia.it

biglietti da € 19 a € 52

Preludio – venerdì 5 maggio

Un invito al concerto

Preludio è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma sinfonico eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce.

Venerdì 5 maggio alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Stefano Catucci, docente di Estetica alla Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, autore di numerose pubblicazioni e amatissima voce di Rai Radio 3, a introdurre il concerto diretto da Markus Stenz.

________________

Biglietti Intero € 8; Abbonati e Under 30 € 5