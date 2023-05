Alexanderplatz Jazz Club, Accordeon in concerto

Lunedi 1° maggio ore 21,00

AC-CORDE-ON

Michele Ascolese, chitarra

Stefano Indino, fisarmonica

L’Alexanderplatz Jazz Club presenta, lunedì 1° maggio, Accordeon, Michele Ascolese e Stefano Indino.

Noti musicisti del panorama musicale italiano hanno formato un frizzante Duo che, come comune denominatore, ha il divertimento e la ricerca per le belle sonorità. Ac CORDE ON esegue un repertorio internazionale rivisitato alla loro maniera che spazia dal Tango, al Jazz, alle Colonne sonore fino alla musica Popolare. La magia della fisarmonica e della chitarra in un viaggio attraverso la musica e le tradizioni del mondo.Un DUO acustico eclettico e frizzante. Un repertorio internazionale, punteggiato di sonorità raffinate e spumeggianti. Sono gli ingredienti di AC-CORDE-ON, il progetto che vede insiemeMichele ASCOLESE e Stefano INDINO, musicisti e strumentisti tra i migliori del panorama nazionale, per un viaggio sonoro alla scoperta delle tradizioni musicali del mondo. ACCORDEON è il nome francese della fisarmonica, ma anche un gioco di parole, tra inglese ed italiano, per sottolineare quanto le corde “accese” della chitarra di Ascolese si sposino alla perfezione con le ance libere di Indino in un matrimonio insolito ma perfettamente riuscito che regala, ad ogni nota, emozioni e suggestioni. Un connubio nutrito di Tango, Jazz, musica popolare e folklore che fluisce dalla tecnica sublime, dalla sapienza armonica e dal gusto impeccabile dei due musicisti. Fisarmonica e chitarra si rincorrono, si intrecciano, si sostengono e sì rispondono. Poggiando su talento e maestria cesellano un repertorio i cui confini sono difficilmente perimetrabili e impossibili da dimenticare. Si veleggia dolcemente dalla trazione francese a quella popolare delle nostre terre, dalle sonorità latine al Mediterraneo tra gli omaggi a Nino Rota e le note immortali di Ennio Morricone. Non mancano le incursioni nell’universo cantautoriale italiano distillato dalla personale interpretazione di Michele Ascolese e Stefano Indino che illuminano il palco anche con alcune delle loro straordinarie composizioni originali.

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com