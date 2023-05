BLOCCATI DALLA NEVE

di Peter Quilter

traduzione e adattamento

Enrico Maria Lamanna e Marioletta Bideri

con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere

costumi Teresa Acone

scenografia Massimiliano Nocente

disegno luci Marco Macrini

musiche originali Adriano Pennino

regia Enrico Maria Lamanna

Palermo, Teatro Al Massimo 5-13 maggio 2023

Lo spettacolo ha come tema la convivenza forzata tra due persone tanto diverse per carattere e modo di concepire la vita.

Patrick (Enzo Iacchetti), è un uomo di mezza età, misantropo e solitario, che vive in un cottage, in un paesino sperduto di montagna. Questa solitudine lo ha reso sempre più schivo e riluttante ad instaurare rapporti sociali, tanto che il suo unico “interlocutore” è una statua del filosofo Socrate, con la quale conversa ogni tanto!

Il suo mondo verrà sconvolto all’improvviso durante una violenta tormenta di neve, quando bussa alla sua porta una donna eccentrica di nome Judith (Vittoria Belvedere), che gli chiede un po’ di pane e uova.

Lo strano comportamento della donna spaventa Patrick, che cerca di accontentare le sue richieste, sperando che Judith vada via prima possibile; purtroppo per lui, però, le cose si complicano: la tempesta di neve diventa ancora più violenta e la donna è quindi costretta a barricarsi in casa insieme a lui.

Lo scontro è inevitabile poiché i due hanno caratteri totalmente opposti e questa convivenza forzata, porta allo scoperto gli strani e improbabili caratteri dei due personaggi.

Patrick inoltre, sentendosi privato della sua preziosa solitudine, comincia a sviluppare dei tic nervosi alquanto evidenti, che rendono l’effetto comico di grande suggestione.

Pian piano questa reciproca diversità, riuscirà ad avvicinare i due protagonisti: la rigidità di Patrick verrà finalmente scalfita dall’esuberanza di Judith e tra i due nascerà un inizio di intesa, di momenti appena accennati, che faranno presagire un lieto fine.