Organizzato da WKO

LUCA CIAMMARUGHI: CONCERTO CONFERENZA

Il pianista e scrittore a Pesaro sabato 20 maggio

Sabato 20 maggio alle 18.00 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro, CONCERTO CONFERENZA di Luca Ciammarughi, organizzato dalla WunderKammer Orchestra (WKO) in collaborazione con il Comune di Pesaro e Amat.

Luca Ciammarughi

Quarantenne, eccellente pianista, riconosciuto dalla critica come sensibile interprete di Schubert e della musica francese, conduttore radiofonico, storico del pianoforte e scrittore, Luca Ciammarughi è un musicista e un intellettuale che rifugge da categorie e specializzazioni, che vive la musica come un’esperienza totalizzante e come tale la propone al suo pubblico. Divulgatore efficace e raffinato, da tempo associa alle sue performance pianistiche lezioni o conferenze che appassionano neofiti e specialisti.

Ha scritto importanti saggi, spesso incentrati sul rapporto fra musica classica e società, e dal 2007 è quotidianamente in onda su Radio Classica: la sua trasmissione “Il pianista” è un riferimento nel panorama italiano. Ha collaborato con le principali istituzioni musicali italiane, dal Teatro alla Scala all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 2020 è direttore artistico del Festival PianoSofia alla Casa degli Artisti di Milano e dal 2021 di PianoLab a Martina Franca.

A Pesaro, nella doppia veste di concertista e scrittore, si esibirà al pianoforte con un programma dedicato all’amato Franz Schubert e presenterà il suo ultimo libro, “Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer” (Curci Editore).

Il libro

Ma qual è il tasto da non toccare? Il rapporto tra compositori e musicisti classici e la sessualità, quando orientato a passioni omoerotiche. Questo libro sfida decenni di divulgazione eteronormativa, talvolta ipocrita e parziale, e getta una luce sugli aspetti censurati o edulcorati di compositori e compositrici che oggi potremmo annoverare nell’ambito queer, secondo l’ipotesi critica che conoscerli più a fondo sia indispensabile per comprendere meglio la loro arte. L’intreccio tra arte e vita si nutre di desideri, sensazioni e stati d’animo che, come scrisse Hans Werner Henze, “dovevo provare e sperimentare su di me, prima che potessero diventare musica”.

Il concerto

Ciammarughi propone un programma tutto schubertiano il cui pezzo forte è senz’altro la Sonata D 959 in la maggiore, datata settembre 1828 e pubblicata postuma undici anni dopo, seconda del trittico in rapida successione scritto poche settimane prima di morire. La complessità della scrittura e la difficoltà tecnica mentre impone all’interprete un virtuosismo fuori dall’ordinario conduce chi ascolta nei tormenti degli ultimi anni di vita di Schubert. Completano il programma il Minuetto D 600 in do diesis minore e, ancora facente parte dell’ultima produzione, l’Impromptu D 899 op. 90 n. 4 in la bemolle minore, uno dei piccoli pezzi per pianoforte con i quali Schubert dimostra come il pianoforte sappia esprimere con poche pennellate sensazioni, stati d’animo, fugaci pensieri.

Biglietti: Intero € 12,00; ridotto Soci WKO e WKO-ADA € 9,00; ridotto under 18 € 1,00. Acquisto: online sui canali Vivaticket e nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket; ⋅ Biglietteria Teatro Sperimentale mercoledì-sabato 17.00-19.00; Tipico.Tips Pesaro negli orari di apertura dell’esercizio.

Info e prenotazioni: cell. 366 6094910; info@wunderkammerorchestra.com wunderkammerorchestra.com