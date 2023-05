Opera in Roma, Il grande cinema in concerto

Opera in Roma, domenica 14 maggio, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, il “Il Grande Cinema in Concerto” con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma, soprano, Luisa Ciciriello, direttore: Pier Giorgio Dionisi.

I film della nostra vita saranno protagonisti della scena. Un emozionante viaggio attraverso le più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Dalle immortali melodie di Ennio Morricone e Nicola Piovani ai temi epici di John Williams e Hans Zimmer. C’era una volta il west, Giu la Testa, Il Bono il Brutto il Cattivo, Mission, Schindler’s List, 007, fino a Il Trono di Spade, e tanti altri capolavori in un unico grande concerto. Un concerto in cui i film sono i protagonisti della scena, L’Orchestra Sinfonica Città di Roma con il soprano Luisa Ciciriello diretti dal maestro Pier Giorgio Dionisi si esibiranno in uno show onnicomprensivo, in cui le arti si muovono insieme per rivivere le emozioni dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema.

INGRESSO: da 10 a 25 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Ennio Morricone)

GIU’ LA TESTA (Ennio Morricone)

PER UN PUGNO DI DOLLARI (Ennio Morricone)

C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA (Ennio Morricone)

IL BUONO IL BRUTTO IL CATTIVO (Ennio Morricone)

LA DOLCE VITA (Nino Rota)

NUOVO CINEMA PARADISO (Ennio Morricone)

LA PANTERA ROSA (Henry Mancini)

IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL

007 (Henry Mancini)

SCHINDLER’S LIST (John Williams)

LA VITA È BELLA (Nicola Piovani)

IL TRONO DI SPADE (Ramin Djawadi)

BLADE RUNNER (Vangelis)

2001 SPACE ODYSSEY (Richard Strauss)

MISSION (Ennio Morricone)