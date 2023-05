Teatro Vittoria, Decameron – Peste e corna da Boccaccio

Va in scena dal 17 al 21 maggio al Teatro Vittoria di Roma, in prima assoluta, lo spettacolo Decameron – Peste e corna da Boccaccio nella versione teatrale di Riccardo Barbera con la regia di Roberto Della Casa e gli attori della Compagnia Attori&Tecnici. Lo spettacolo è un’occasione per un incontro con Giovanni Boccaccio e la sua eterna giovinezza letteraria. In “Peste e corna“, è alternata l’impietosa descrizione della peste con una delle novelle più divertenti: IX giornata, III novella.

Dopo quasi sette secoli si può ancora godere della bellezza dei dialoghi scritti in volgare senza perdere nulla della comprensione dei fatti narrati.

La musica medievale, espressa con ballate e madrigali, è suonata dal vivo.

La delicatezza dei costumi trecenteschi…fanno il resto.

Di Giovanni Boccaccio, autore senza tempo, ci sorprende ancora il gioco abile e sempre attuale di raccontare storie, mescolando riso e tragedia, guadagnando così spazio e apprezzamento in ogni epoca e per qualsiasi età. Ciò avviene tantopiù al giorno d’oggi, appena usciti da una lunga pandemia che ci ha riavvicinato, in qualche maniera e con i dovuti distinguo, al clima angoscioso della Peste Nera. Ci riconosciamo, oggi, nei disperati tentativi di inventarsi una giocosità, di costruirsi una almeno superficiale serenità con l’arma dell’ironia e del racconto di giocose burle amorose (storie di “corna”, per l’appunto) nel bel mezzo di una tragedia epocale.

“Peste e Corna” inizia rievocando proprio l’incipit del Decamerone, con la descrizione dell’infezione dilagante e dei fantasiosi quanto disperati tentativi di sottrarsi ad essa, per poi arrivare al racconto di una delle novelle più divertenti: la terza della IX giornata, in cui Buffalmacco, Bruno e Nello (con l’aiuto di Maestro Simone e di decisive complicità femminili) fanno credere all’avaro Calandrino di essere “incinto” e di potersi salvare dal parto solo in un certo modo…

Da sottolineare il fatto che la scrittura in volgare dell’opera rendeva il vocabolario utilizzato di facile fruizione e di immediata presa sul pubblico dell’epoca. Nel nostro adattamento il punto focale è, pertanto, il linguaggio: un piccolo escamotage consente l’alternarsi dell’italiano moderno al dialogo originale, consentendo allo spettatore di seguire perfettamente la trama e al tempo stesso di godere della bellezza e della musicalità della nostra antica lingua, senza alcuna fatica.

Dal 17 al 21 maggio 2023

DECAMERON

Peste e corna

da Boccaccio

versione teatrale di Riccardo Barbera

con

(in ordine alfabetico)

Simone Balletti, Virginia Bonacini, Chiara Bonome,

Andrea Carpiceci, Maurizio Castè, Chiara David e Stefano Flamia

regia di

Roberto Della Casa

musiche eseguite dal vivo a cura di Maurizio Castè

scena Roberto Bonacini – costumi Clara Surro – disegno luci Francesco Bàrbera

aiuto regia Virginia Bonacini – movimenti scenici Chiara David

Produzione Attori & Tecnici