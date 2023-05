Torino Fringe Festival – Il campione e la zanzara

Il campione e la zanzara

Lo spettacolo atipico itinerante per attori e pubblico in bicicletta

Il campione e la zanzara è lo spettacolo atipico itinerante che vuole attraversare, pedalando, lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento. I personaggi, tutti con maschere, sono le Guide del Tempo che prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita dell’Airone Fausto Coppi e di Anifele, la zanzara africana che lo punse. È la parabola di un uomo che diventa a mano a mano quella di ognuno di noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente.

Lo spettacolo è della compagnia teatrale Faber Teater, alla continua e appassionata ricerca di un teatro fatto di pensiero, azione, idee, qualità, impegno. Nasce nel 1997 a Chivasso (TO) e da allora lavora in Italia e nel mondo creando spettacoli spesso concepiti per strade, piazze e spazi non teatrali, accolti in Italia e all’estero in festival prestigiosi nelle grandi capitali e nei villaggi più remoti.

Note di regia

La relazione palcoscenico-platea è di due tipi: una fissa, nelle stazioni in cui si recita sul posto, l’altra interattiva in movimento, durante le pedalate del plotone di spettatori da una stazione all’altra. Il fondo-scena delle stazioni è creato con le Biciclettiche munite di Sashimono, gli stendardi dei cavalieri giapponesi medievali. La musica, anch’essa portatile, fissa o in movimento, segue sempre la pedalata. I personaggi sono Guide Temporali che appartengono alla famiglia dei Bondres, le maschere comiche del teatro Topeng dell’isola di Bali, in Indonesia. Ma hanno un alfabeto universale, comune alle commedie popolari in maschera e ai contastorie del mondo intero. Sono anche un po’ cugini degli artigiani del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare e parenti dei clowns del circo, dei banditori nelle strade delle città e dei tifosi appassionati che seguono le gare ciclistiche. Le maschere sono realizzate in cartapesta nel laboratorio di Faber Teater e sono tutte copie di “Bondres” originali in legno. I costumi sono stati creati con frammenti di abiti racimolati in tutte le epoche storiche e da tutti i paesi attraversati dalle Guide. Il personaggio della zanzara è parte di un mondo poetico interconnesso. Lo spettacolo può diventare una specie di viaggio iniziatico per un pubblico di ogni età.

Sabato 27 maggio, ore 16.30

Il campione e la zanzara

Con Francesco, Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio

Una creazione di Faber Teater e Mario Chiapuzzo

Partenza da via Pisa, angolo via Ancona e arrivo al Motovelodromo di corso Casale 144

Evento gratuito. Munirsi di bicicletta!

