Classica al Tramonto della IUC, Avos Project in concerto

Con il doppio appuntamento di venerdì 23 giugno proseguono gli appuntamenti di “Classica al tramonto”, la stagione estiva della IUC al Museo Orto Botanico di Roma.

Secondo appuntamento in collaborazione con la Scuola Internazionale di Musica Avos Project con una serata tutta dedicata a Johannes Brahms.

Il primo concerto, alle ore 20:30, vedrà sul palco un quartetto formato da Lorenzo Miceli al pianoforte, Matteo Baldoni al violino, Camila Sanchez alla viola e Carolina Talamo al violoncello, formazione nata dall’incontro quotidiano degli studenti iscritti presso Avos Project.

Non può esistere quartetto con pianoforte che non affronti il Quartetto op. 25 di Johannes Brahms, vero apice del repertorio cameristico con pianoforte che da sempre, anche grazie al pirotecnico Rondò alla Zingarese, coinvolge gli appassionati.

A seguire, nel secondo concerto delle ore 21.30, il quintetto formato da Dario Callà al pianoforte, Carlotta Malquori al violino, Maddalena Fogacci Celi al violino, Matteo Introna alla viola e Mattia Geracitano al violoncello, cinque giovanissimi ragazzi interpretano, con rispetto, ma senza timore, l’abisso del Quintetto op. 34 di Johannes Brahms.

Il brano è stato eseguito durante Take Five!, kermesse svoltasi ad aprile e dedicata alla musica da camera per cinque strumenti, uno degli esempi più rappresentativi della giovane, ma già virtuosa scuola di via del Corso.

Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

nasce dalla volontà di far confluire in un grande polo culturale, situato in pieno centro a Roma, alcune tra le figure più importanti del panorama musicale internazionale con lo scopo di offrire ai giovani talenti la più vasta scelta possibile dal punto di vista formativo e di esperienza musicale.

Dal nucleo principale del progetto (il corso biennale di Musica da Camera) nascono percorsi formativi completi per tutti gli strumenti con l’idea della collegialità dell’insegnamento, principio alla base della poetica di Avos.

Tali corsi sono affiancati da seminari, incontri speciali e diverse partnership con le maggiori istituzioni concertistiche europee.

Avos Project punta a diventare un riferimento per la musica classica a Roma nonché specchio di una rinascita che dovrà essere incentrata sulla qualità assoluta dei docenti, sul riconoscimento del talento degli allievi e sulla bellezza come unica vera forza capace di muovere il desiderio che tutti abbiamo, o dovremmo avere, di migliorarci.

Posto unico euro 10,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotti euro 8,00 + 1 euro di prevendita + ingresso Orto Botanico ( 4,00 Euro)

Ridotto Under 30 euro 5,00 + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto euro 16 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza euro 12 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Ridotto 1 serata all’Orto Sapienza Under 30 euro 6 (2 concerti della stessa serata) + ingresso Orto Botanico (4,00 Euro)

Museo Orto Botanico di Roma

Largo Cristina di Svezia, 23a

Roma