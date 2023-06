Neverland, le avventure di Peter Pan, debutto nazionale a Vercelli

La EMA entertainment presenta “Neverland, le avventure di Peter Pan”, la storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, in una nuova incantevole versione teatrale per tutta la famiglia con Musiche Originali.

TOUR

17 febbraio, Teatro Civico, Vercelli

17 marzo, Teatro Verdi, Montecatini Terme ( PT )

21 marzo, Teatro Sociale, Mantova

23 marzo, Teatro Comunale, Vicenza

27 marzo, Teatro Olimpico, Roma

28 marzo, Teatro Olimpico, Roma

05 aprile, Teatro Nazionale, Milano

06 aprile, Teatro Nazionale, Milano

07 aprile, Teatro Nazionale, Milano

25 aprile, Teatro Team, Bari

27 aprile, Teatro Orfeo, Taranto

28 aprile, Teatro Apollo, Lecce

10 maggio, Teatro Alfieri, Torino

11 maggio, Teatro Alfieri, Torino

17 maggio, Teatro Ariston, Sanremo ( IM )

18 maggio, Teatro Ariston, Sanremo ( IM )

ALTRE DATE IN VIA DI DEFINIZIONE

NEVERLAND

L’ISOLA CHE NON C’È

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato intere generazioni Riadattamento testo Edoardo Lombardi e Barbara Marzoli

con ROBERTO CIUFOLI

e con ANASTASIA KUZMINA

MARGHERITA REBEGGIANI – DANIELE BIANCONI

Coreografie Nikolett Prok

Musiche Originali Emiliano Branda

Costumi e Scenografie Dan Potra

Proiezioni grafiche ed effetti speciali Paolo Bertola

Regia BARBARA MARZOLI

DEBUTTO NAZIONALE

17 FEBBRAIO ORE 20.30

TEATRO CIVICO – VERCELLI