FilaFiaba del Teatro dell’Orsa

in scena all’Estate Popolare di Reggio Emilia

Lo spettacolo, per bambini dai 5 anni e per tutti, sarà presentato al Parco Martiri

di Villa Sesso. Ingresso libero e gratuito.

«Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era»:

Monica Morini, regista di FilaFiaba, introduce lo spettacolo del Teatro dell’Orsa, per

bambini dai 5 anni e per tutti, che venerdì 16 giugno alle ore 17 sarà in scena al Parco

Martiri di Villa Sesso a Reggio Emilia nell’ambito dell’Estate Popolare 2023.

«C’è una storia dove un principe parte alla ricerca di una fanciulla che sia bianca come il

latte e rossa come il sangue. Una vecchia strega ingarbuglia la matassa del destino ma

ogni nodo verrà al pettine. C’è anche una storia con due sorellastre, una matrigna e una

fata madrina, che non ha zucche per carrozze ma conosce i colori del cielo e sbuffa vestiti

d’argento. Fino alla fiaba sapienziale I semi del Re che premia la sincerità e il coraggio di

una giovane contadina» aggiunge l’artista in merito allo spettacolo interpretato da Lucia

Donadio e Chiara Ticini «Le fiabe hanno radici lunghe dentro ai giardini della nostra vita.

Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore,

non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti».

FilaFiaba, che si avvale della collaborazione artistica di Bernardino Bonzani, della

collaborazione alla drammaturgia di Annamaria Gozzi, degli oggetti di scena di Franco

Tanzi e della collaborazione ai costumi di Angela Spallanzani, è stato selezionato al

Festival Bonsai Ferrara, al Premio Nazionale Otello Sarzi e al Festival Libraria di Albinea

(RE).

Il Parco Martiri di Villa Sesso si trova in Piazza Leo Valiani a Reggio Emilia.

Info sull’Estate Popolare: https://www.estatepopolare.it/

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/