Fondazione Musica per Roma, appuntamenti dal 18 al 25 giugno 2023

Dal 18 al 25 giugno torna una settimana ricca di appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.

Domenica 18 giugno

Roma Summer Fest 2023

Yusuf Cat Stevens

Cavea ore 21

Biglietti da 69 euro

Lunedì 19 giugno

Roma Summer Fest 2023

Ghemon

Cavea ore 21

Biglietti da 23 euro

Martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 giugno

Roma Summer Fest 2023

Ludovico Einaudi

Cavea ore 21

Biglietti da 50 euro

Sabato 24 giugno

Roma Summer Fest 2023

Porcupine Tree

An Evening With Porcupine Tree

Cavea ore 21

Domenica 25 giugno

Roma Summer Fest 2023

Venerus

Cavea ore 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 18 giugno ore 19

Summertime 2023

Fauves Estate – 20 anni di Battiti

Dj Set La Diferencia

Rob Mazurek Trio / Xexa / Holy Tongue/ Aho Ssan

Biglietto 15 euro

Lunedì 19 giugno ore 21

Summertime 2023

Roberto Gatto

Lifetime La musica di Tony Williams

Biglietto 20 euro

Martedì 20 giugno ore 21

Summertime 2023

Enrico Pieranunzi & Jazz Ensemble

Blues & Bach

Biglietto 20 euro

Mercoledì 21 giugno ore 21

Summertime 2023

Javier Girotto & Alma Saxophone Quartet

Colyseus

–

Giovanni Tommaso, Javier Girotto, Rita Marcotulli & Alessandro Paternesi

Walking in my shadow

Biglietto 20 euro

Giovedì 22 giugno ore 21

Anteprima New Waves

DOMi & JD Beck

Biglietto 25 euro

Venerdì 23 giugno ore 21

Martux_m & Nils Petter Molvaer

Meditation

–

Furio Di Castri

Zapping

Biglietto 20 euro

Sabato 24 giugno

Introduzione ore 19.30

DAVID BOWIE The Jazz connection”

a cura di Ashley Kahn

con Paolo Fresu e Luciano Linzi

concerto ore 21

Paolo Fresu

Heroes

Biglietto 25 euro

Domenica 25 giugno

Introduzione ore 19.30

“STEVIE WONDER The Jazz connection”

a cura di Ashley Kahn

con Fabrizio Bosso e Luciano Linzi

concerto ore 21

Fabrizio Bosso Quartet special guest Nico Gori

We wonder

Biglietto 20 euro