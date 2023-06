Giardini della Filarmonica, Cahos String Quartet e Taiko Enishi

Il concerto del Cahos String Quartet, fra le giovani formazioni quartettistiche più interessanti del panorama internazionale, e lo spettacolare concerto con i tradizionali tamburi giapponesi del Taiko Enishi, sabato 17 giugno al festival dei Giardini della Filarmonica dell’Accademia Filarmonica Romana.

Seconda giornata sabato 17 giugno per “rEstate in Ascolto” festival dell’Accademia Filarmonica Romana che si tiene nella sede dell’istituzione in via Flaminia 118.

In Sala Casella (ore 20), in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura, il concerto del Chaos String Quartet giovane formazione proveniente dall’ECMAster program di Vienna, fra le nuove formazioni cameristiche di maggior interesse in Europa. Perfezionatosi con il Quartetto Casals alla Scuola di Musica di Fiesole, vincitore di recente del prestigioso ARD International Music Competition di Monaco e del Bordeaux International String Quartet Competition, è stato premiato anche al Bartók World Competition di Budapest nel 2021 e insignito del Premio Rimbotti in Italia. Il nome del quartetto, formato da Susanne Schäffer ed Eszter Kruchió (primo e secondo violino), Sara Marzadori (viola) e Bas Jongen (violoncello) prende spunto dal caos, come archetipo di creatività e dagli incontri stimolanti, a volte imprevedibili e incontrollati che il caos genera. Il programma propone repertorio classico, con il Quartetto per archi in re maggiore op. 18 n. 3 di Beethoven e l’omaggio a Fanny Mendelssohn con il suo Quartetto per archi in mi bemolle maggiore, e una pagina di fine Novecento con Haydn’s Sudamerikanische Saitensprünge composto nel 1998 del tedesco Werner Thomas-Mifune.

Alle 21.30 ci si sposta nei Giardini per il concerto di tamburi giapponesi del gruppo Taiko Enishi, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma. Se in giapponese “Enishi” vuol dire “connessione”, il Taiko Enishi fondato nel 2017 in Spagna da Keita Kanazashi, cerca la connessione fra persone attraverso il suono, la potenza e l’emozione del taiko, il tradizionale tamburo giapponese. Il gruppo unisce l’inconfondibile timbro dello strumento percussivo con quello del flauto shinobue, in un repertorio di brani tradizionali a cui si aggiungono le composizioni originali dello stesso Kanazashi.

Keita inizia a suonare il taiko all’età di 11 anni, nei vari festival di quartiere a Tokyo. Le sue performance abbondano di commistioni con elementi di altre discipline, tra cui la danza giapponese, il kendo e il Kabuki-bayashi, in un mix di sensibilità e dinamismo portati sul palco con passione ed eleganza. Ha collaborato con artisti e cantanti di noti idol-group giapponesi, a proprio agio sia nell’ambito della musica tradizionale nipponica sia in quella occidentale. Con lui sul palco a Roma, due giovani percussionisti spagnoli, appassionati di cultura giapponese, che alla pratica del taiko dedicano quotidianamente un rigoroso esercizio.

La settimana del festival (che riprenderà martedì 20 giugno) si completa domenica 18 giugno con “Musica Amata”, ovvero i concerti di ensemble di musicisti amatori (Trio GEM, Quartetto Santa Croce, John Cabot Chamber Orchestra), ricordando lo spirito che nel 1821 diede vita alla Filarmonica Romana nata per volontà di alcuni dilettanti di musica (Sala Casella ore 20, Giardini ore 21.30).

