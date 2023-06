20, 21, 29 e 30 Giugno nel Giardino di Villa Bardini

Il Primo Esperimento:

La Compagnia delle Seggiole porta Adamo ed Eva nel

Giardino di Villa Bardini

Il 20, 21, 29 e 30 giugno 2023 alle 20.00 ed alle 21.30, all’interno Giardino di Villa Bardini,

la Compagnia delle Seggiole presenterà ‘’ Il primo esperimento’’, quattro serate di letture

drammatizzate itineranti liberamente tratte da ‘’Il diario di Adamo’’e ‘’Il diario di Eva’’ di Mark Twain. ‘’Il primo esperimento’’, una mise en espace tratta dai suoi ‘’Il diario di Adamo’’ e ‘’Il diario di Eva’’, le note diaristiche dei primi 2 abitanti biblici del pianeta Terra ai quali Twain fa raccontare non solo i giorni di esistenza nell’Eden, ma l’intero carattere umano nelle sue esemplificazioni primarie, la parte maschile e quella femminile.

Il cuore pulsante dello spettacolo sarà ‘’Il diario di Adamo ed Eva’’ opera conosciuta per

essere una innovativa narrazione sull’amore tra gli esseri umani tutti.

Due stereotipi, maschile e femminile, presentati in maniera innocente e fresca, comica e allo stesso tempo romantica, sono i protagonisti di questo spettacolo memorabile sulla diversità e la complementarità tra l’uomo e la donna.

In linea con il paradigma stilistico dell’autore, verrà affrontato il tema centrale del testo

originale e approfondite in chiave semi-ironica la questione della teologica seriosità biblica,

l’importanza della tolleranza, della curiosità, dell’ accettazione reciproca e della volontà di

apprendimento.

Biglietto unico 15 euro (comprensivo di visita al Parco e spettacolo). Posti limitati,

consigliata una comoda calzatura.