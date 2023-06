Dario D’Ambrosi

presenta

XXXI FESTIVAL DEL TEATRO PATOLOGICO

23 giugno/2 luglio

“UN ANNO PAZZESCO”

Per il Teatro Patologico, diretto da Dario D’Ambrosi, è stato davvero un anno “pazzesco”

di grandi avvenimenti ed eventi straordinari, che hanno fatto parlare in tutto il mondo del

Teatro Patologico.

Infatti, a giugno 2022 D’Ambrosi ha presieduto il convegno mondiale sulle disabilità a

New York, presso il Palazzo delle Nazioni Unite; per poi proseguire una tournée

americana a Los Angeles e San Francisco con il suo spettacolo cult “Tutti non ci sono”.

Dopo i successi americani, l’impegno di D’Ambrosi e del Teatro Patologico è stato

dedicato ad un corso di formazione cinematografica rivolto a persone con disabilità fisica

e psichica. Questo progetto si è concluso con la realizzazione di un film “Io sono un po’

matto e tu?”, che ha visto gli allievi disabili del corso recitare insieme ad un cast stellare

composto da Claudio Santamaria, Raoul Bova, Stefano Fresi, Marco Bocci, Claudia

Gerini, Vinicio Marchioni, Edoardo Leo, Stefania Rocca e partecipazione straordinaria di

Domenico Iannacone.

Dopo una tournée in Puglia ed il recente successo (di pubblico e critica) della “Medea” al

Teatro Franco Parenti di Milano, la stagione del Teatro Patologico si conclude alla grande

con un evento-simbolo di questo speciale teatro romano: Il Festival del Teatro Patologico,

giunto alla sua trentunesima edizione e che quest’anno vedrà alternarsi sul palco di Via

Cassia 472 i seguenti spettacoli:

venerdì 23 giugno – ore 21.00

“Più o meno io”

di Francesca Romana Miceli Picardi

con Francesca Romana Miceli Picardi e Barbara Caridi

sabato 24 giugno – ore 21.00

“Narciso che fa rima con ucciso”

di Monia Manzo

con Mario Biondino, Roberta Di Somma, Monia Manzo e Fabrizio Pallotta

domenica 25 giugno – ore 21.00

“De Gregori & Me”

con Alessandro Corazzi e Paolo Zavagni

musiche e canzoni a cura di Luigi Zauli

da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio – ore 21.00

“Workshop in progress”

ideato e diretto da Dario D’Ambrosi

con la collaborazione di Ilaria Serrato, Silvia De Luigi e Samantha Biferale

con gli attori della Compagnia Stabile del Teatro Patologico e del Corso di Teatro Integrato dell’Emozione

TEATRO PATOLOGICO

Via Cassia 472

info e prenotazioni: 320/1509381, segreteria@teatropatologico.com