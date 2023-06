La Grande Prosa e Danza

AL TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI

Stagione 2023-2024

Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: dieci titoli in cartellone da novembre ad aprile tra immortali capolavori e classici del Novecento accanto a testi di autori contemporanei con i grandi protagonisti della scena oltre a intriganti coreografie per quattro appuntamenti nel segno dell’arte di Tersicore.

Fino al 30 giugno si procede con il rinnovo degli abbonamenti: da DOMANI (lunedì 19 giugno) sarà possibile effettuare il cambio turno; e a partire da lunedì 3 luglio saranno disponibili i nuovi abbonamenti.

La Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.

Per informazioni: biglietteria@cedacsardegna.it – cell. 3454894565 – www.cedacsardegna.it

COMUNICATO del 18.06.2023

Un ricco e interessante cartellone per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: dieci titoli in programma dal 29 novembre al 28 aprile tra immortali capolavori, classici del Novecento e testi di autori contemporanei con i grandi protagonisti della scena italiana (e non solo) e quattro appuntamenti tra gennaio e aprile con artisti e compagnie di respiro internazionale e le creazioni di importanti coreografi per riscoprire il fascino dell’arte di Tersicore.

La campagna abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza continua presso la Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari (in via Edmondo De Magistris n. 12) – aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19 : la prima fase dal 15 maggio al 30 giugno è riservata agli abbonati della Stagione 2022-2023, che potranno rinnovare i propri abbonamenti con la conferma dei posti e a partire da DOMANI (lunedì 19 giugno) sarà possibile effettuare il cambio turno. Sono previsti cinque turni di abbonamento serali (da mercoledì al domenica: turno A, mercoledì, con inizio alle 20.30; turno B, giovedì, con inizio alle 20.30; turno C, venerdì, con inizio alle 20.30; turno D, sabato, con inizio alle 19.30 e turno E, domenica, con inizio alle 19) e un abbonamento con sei spettacoli per il turno P, venerdì pomeriggio, con inizio alle 16.30.

A partire da lunedì 3 luglio la campagna abbonamenti sarà aperta anche alle nuove richieste: sarà quindi possibile acquistare i nuovi abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari.