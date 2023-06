Le mille e una AIDA

Bologna Portici Festival

progetto VoltONE, Orchestra Need Experience

15 e 16 maggio 2023

Voltone e Teatro del Baraccano

via del Baraccano 2 – Bologna

e Certosa di Bologna

via della Certosa 16 – Bologna (Entrata dall’Ingresso Monumentale)

Arriviamo alla conclusione del progetto VoltONE, Orchestra Need Experience, tra i vincitori del bando PON Metro Bologna, La Città che risuona. Nella settimana del BOLOGNA PORTICI

FESTIVAL, che si terrà dal 13 al 18 giugno, sarà possibile assistere alle restituzioni di due laboratori che hanno fatto parte del progetto, il 15 e il 16 giugno.

Le mille e una Aida raggruppa una serie di eventi, esiti delle esplorazioni dell’Opera verdiana, nella versione originale realizzata dall’Orchestra del Baraccano. Le attività ed i laboratori di inclusione sociale, hanno posto l’attenzione sulla capacità della musica di creare relazioni e benessere di comunità.

Tutte le attività sono a ingresso libero.

Il 15 giugno 2023, alle ore 20.30 sotto il Voltone e dentro il Foyer del Teatro del Baraccano sarà possibile assistere alla restituzione del laboratorio d’arte visivo-musicale, SUGGESTIONI DALL’AIDA: la proiezione del video sotto il Voltone e la mostra delle opere grafiche nel Foyer del Teatro, a cura di Andrea Louis Ballardini.

Il filo conduttore della mostra e del video è la rappresentazione simbolica dei protagonisti dell’opera verdiana, basate su suggestioni musicali, visive artistiche e archeologiche, letture del libretto e discussioni per approfondire le tematiche dell’Opera. Musica, parole e immagini per raccontare i personaggi dell’AIDA. I personaggi che sono archetipici, quasi simbolici, ma anche molto umani.

Il progetto ha messo in relazione un’opera “grande” con il mondo di oggi, svelandone i significati, la complessità della struttura, la storia, le relazioni con l’archeologia e dimostrando così anche l’universalità e la trasmissibilità dei valori artistici contenuti in un capolavoro come quello verdiano.

Seguirà il 16 giugno 2023, ore 20.30 nella splendida cornice della Certosa di Bologna, l’esibizione del Coro Farthan, un racconto-concerto Un’Altra Aida.

Ricreazione dell’opera di Verdi attraverso la lente del dialogo interculturale e della virtuosa

commistione tra musica colta e di tradizione, con la consapevolezza che mescolare generi e culture crea bellezza.

“ e se Aida e Radames fossero di Salerno? …E se le convenzioni sociali che frenano il loro amore fossero espresse da un canto siciliano di Rosa Balistreri? …E se l’invocazione alla Pace di Aida fosse una preghiera Caucasica? Ri-leggiamo e facciamo ri-vivere questo capolavoro – che parla tanto anche al nostro complesso presente – facendo coesistere le note verdiane con brani di tradizione orale italiani e non, magari modificando il finale con una meravigliosa utopia: non più la morte di entrambi ma soluzione del conflitto che li fagocita.”

Elide Melchioni, direttrice del Coro Farthan

Un’Altra AIDA è un racconto – concerto per dare voce alle tante Aida di tutti i tempi e di tutte le aree geografiche. L’intreccio dell’opera è universale, archetipico: donna, schiava e straniera incarna tutte le donne che nei secoli si sono sentite straniere, non viste. L’approccio musicale vuole restituire voce alle tante Aida dimenticate, attraverso un’apparentemente ardita contrapposizione tra le note di Verdi – appena accennate – ed i canti di tradizione orale al femminile, più in primo piano.

Un percorso laboratoriale-performativo che vuole mettere assieme culture, suoni, età differenti e proprio in questo sforzo trova il suo momento di maggiore attualità. Le Musiche, come linguaggio universale, creano Pace ed Armonia.

CORO FARTHAN di Marzabotto – Coro Ambasciatore di Pace

Anna Palumbo fisarmonica – percussioni

Antonio Stragapede chitarra e mandolino

Marco Zanotti percussioni

voci recitanti Coro Farthan

ricerche storiche, drammaturgia ed adattamento testuale Sandra Cavallini

ideazione, direzione ed arrangiamenti Elide Melchioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria):

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unaltra-aida-coro-farthan-648994438837

Progetto “VoltONE, Orchestra Need Experience” fa parte di Bologna Portici Festival – Heritage meets Creativity, l’evento promosso e coordinato dal Comune di Bologna per celebrare i Portici Patrimonio dell’Umanità UNESCO nell’ambito del cartellone di eventi Bologna Estate. Il progetto è stato finanziato dall’Unione europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 e della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19

Tutte le attività all’interno del Festival sono ad ingresso gratuito.

Per il concerto-racconto del Coro Farthan del 16 giugno nella Certosa di Bologna, la prenotazione

obbligatoria (dal 10 giugno) al:

Per informazioni sugli eventi del Bologna Portici Festival: bolognaporticifestival.it

