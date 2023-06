Orchestra Orfeo: al via da Catania i prossimi appuntamenti musicali

L’Orchestra da camera Orfeo ritorna protagonista dei più interessanti cartelloni musicali siciliani. E lo fa in grande stile, cominciando con un concerto sinfonico/strumentale domenica 25 Giugno 2023 alle 20.30 presso il Cortile Platamone del Palazzo della Cultura di Catania.

Domenico Famà, direttore musicale della formazione etnea, ha messo in programma tre capolavori tratti dal repertorio strumentale per orchestra d’archi: si comincia con la brillante Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, si prosegue con la Simple Symphony di Benjamin Britten per poi concludere con la Serenata n. 3 in mi minore di Robert

Fuchs (quest’ultima parte dell’ultimo lavoro discografico prodotto da Brilliant Classics). Un ritorno felice nella città che ha visto nascere l’Orchestra Orfeo. Il concerto è organizzato da Algos e rientra nel Catania Summer Fest 2023.

A seguire un galà lirico straordinario domenica 9 luglio 2023 presso il Cortile del Complesso Vaccaro di Palazzolo Acreide (Siracusa) per la stagione dell’Associazione Musicale Mascagni. Voci protagoniste il soprano Giulia Mazzara e il baritono Gianni Giuga, in un viaggio musicale che dall’opera settecentesca mozartiana si spingerà fino al verismo italiano. Sempre nello stesso borgo siciliano in programma un secondo concerto sinfonico domenica 3 settembre 2023, dedicato al repertorio del primo e secondo Novecento europeo, protagonista del prossimo progetto discografico per Brilliant Classics, che verrà

prodotto entro il 2023.

www.orchestraorfeo.com

www.domenicogiovannifama.com