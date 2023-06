Teatro Romano di Ostia Antica, Andrea Perroni in La fine del mondo

Andrea Perroni torna a calcare il palcoscenico dopo una pausa di due anni. Il popolare comico, a grande richiesta di pubblico, sarà a Roma con il nuovo spettacolo “La fine del mondo”, sabato 1 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. I biglietti sono in prevendita su Ticketone e su Box Office Lazio.

“La fine del mondo” è in corso. Diversi studi sostengono che il nostro cervello continui a funzionare per 15 minuti anche quando il cuore ha smesso di battere. L’intera umanità sta vivendo quest’ultimo quarto d’ora, ma non se n’è ancora accorta! Schiavi della tecnologia e figli della paura, vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ci importa più di tanto. Rimpiangiamo gli anni novanta ma stiamo meglio adesso. Parliamo di fuga di cervelli, ma difendiamo la pizza e i suggestivi panorami della nostra bella Italia. Cosa sopravviverà a tutto questo? Andrea Perroni, in questo esilarante spettacolo, ci conferma che la risata è ancora una certezza e l’unica speranza per esorcizzare il futuro.

“La fine del mondo” è stato scritto dallo stesso Andrea Perroni, insieme a Matteo Nicoletta e Giulio Somazzi. Lo spettacolo è prodotto da Sbam Produzioni e Authentic Jam. Musiche di Carlo Alberto D’Alatri.

Andrea Perroni, romano classe 1980, inizia la sua carriera nel 2003. Nel 2005 entra a far parte con grande successo della squadra di comici di Colorado Cafè Live. Dopo un’esperienza in Rai, partecipa dapprima a Zelig Off e poi a Zelig Circus. Nel 2010 affianca Luca Barbarossa su Radio 2 Social Club, e nel 2015 inizia la sua attività teatrale (Chi mi accontenta… gode; Provare non costa niente; Me piace!; Imperfetto equilibrio; Hai capito chi è?; Siete tutti invitati; Febbre da cavallo; Dal Vivo)

ANDREA PERRONI – LA FINE DEL MONDO

Sabato 1 luglio 2023

Teatro Romano di Ostia Antica

Apertura porte ore 19.30

Inizio spettacolo ore 21.00

Prevendita sul circuito Ticketone e Box Office Lazio

Prezzi biglietti:

Parterre a sedere numerato: euro 43,48 + 6,52 diritti prevendita Gradinata non numerata: euro 30,43 + 4,57 diritti prevendita Informazioni: sbamcomunicazioni@gmail.com – Tel 320.9404516 Informazioni diversamente abili: biglietteria.ats@gmail.com