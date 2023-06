PRIDE VILLAGE VIRGO

Vladimir Luxuria, Matteo Fallica, Guglielmo Scilla

Angelo Mazzone, Nausica, Giusy Consoli.

Evento Speciale: Mini Ravers, il clubbing dedicato alle famiglie

Il programma del Festival da mercoledì 21 a sabato 24 giugno

Giunge alla seconda settima la XVI Edizione del Pride Village Virgo, il principale Festival LGBTQIA+ italiano, in corso alla fiera di Padova fino al 9 settembre. Anche da mercoledì 21 a sabato 24 giugno la kermesse non deluderà il proprio pubblico, con proposte che spaziano dal Teatro e la Stand Up Comedy, alla presentazione di libri, alla dance con virtuosi della consolle di fama internazionale. Senza dimenticare la buona tavola e i cocktail bar per i quali il Festival è molto apprezzato.

Vladimir Luxuria in scena con “Stasera ve la canto”

La serata di mercoledì 21 giugno sarà all’insegna del teatro e vedrà salire sul palco del Pride Village Virgo Vladimir Luxuria, con il recital di parole e musica “Stasera ve la canto” per la regia di Roberto Piana. In piedi sui tacchi, l’artista racconterà al pubblico, con la verve e l’ironia che la contraddistinguono, la propria vita, dalla nascita fino alla militanza, alla politica e allo spettacolo, demolendo allo stesso tempo i luoghi comuni sulla transessualità e l’ideologia gender. A impreziosire quest’auto-narrazione contribuiranno i brani musicali che verranno eseguiti dal vivo: da “Che vuole questa musica stasera” di Peppino Gagliardi, a “Un uomo, quel che si dice” di Charles Aznavour, passando per “Fermati” di Renato Zero, “Over the Rainbow”, “Bocca di rosa” di Fabrizio De André, per arrivare fino a Manu Chao.

La serata inizierà come di consueto alle 19.30 con l’Aperiradio di Giusva e Lorenzo Bosio e si chiuderà all’insegna della disco pop di Gianfranco Rossetto.

[Ingresso 10€ dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

Stand-Up Comedy Village: Matteo Fallica in “Cicale”

Giovedì 22 giugno protagonista al Festival sarà Matteo Fallica, uno tra i pochi stand-up comedian LGBT+ attivi in Italia, con lo spettacolo “Cicale”. Nel corso della sua carriera, il comico ha partecipato a due edizioni di “Stand Up Comedy” in onda su Comedy Central e nel 2023 ha aperto gli spettacoli di Alessandro Cattelan nel tour “Salutava Sempre”. Nei suoi monologhi non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva (e non solo): mascolinità tossica, omofobi al bar, faccine di whatsapp, cicale, banche, fagiani e tanto altro. In “Cicale” si diverte in particolar modo a prendere in giro anche quei costrutti sociali alla base delle grandi etichette dai colori “virili” che identificano un prodotto, dal dentifricio alla crema viso, come “da uomo”.

Al termine, tutti in pista con la queer music di CUSA, Resident DJ del Varese Pride.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 3€ dalle 21:00 alle 2:00]

Podcast e arte con Guglielmo Scilla e Vincenzo Patanè.

Special DJ Guest: Nausica.

Parole, arte e musica si sono date appuntamento venerdì 23 giugno al Pride Village Virgo per una serata all’insegna dei talk e della dance.

Nel prime time, il Festival ospiterà Guglielmo Scilla, attore, influencer e attivista LGBTQIA+, per la presentazione al pubblico del nuovo podcast che cura insieme all’avvocata Cathy La Torre “Invertiti”, dedicato alle storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans, travestite che hanno cambiato il corso della storia. Nel corso delle puntate, i due autori omaggiano vite straordinarie troppo spesso dimenticate o non raccontate perché gli “invertiti” non meritavano di essere memorabili.

Il giornalista Vincenzo Patanè sarà invece al Festival in occasione della pubblicazione di “Icone gay nell’arte. Marinai, angeli, dei” (De Luca editori d’arte 2022), un inedito percorso sul desiderio correlato al corpo maschile, in un tripudio di sensualità e di erotismo, attraverso cento opere tra le più significative dell’arte occidentale: da quelle che esaltano tout court il corpo e il nudo maschile, quelle in cui sono presenti spunti omoerotici, manifestamente o anche in maniera impalpabile o latenti oppure capolavori collegati a episodi omosessuali, significativi e spesso intriganti.

A far ballare il pubblico, sul Boulevard prenderà il via la Disco Giam con Farag, mentre, all’interno del Palavillage, Nykos aprirà il set di Nausica, una delle DJ più promettenti della scena musicale underground, che ha suonato in alcuni dei migliori club internazionali, tra i quali Ministry of Sound, Destiny e Pacha.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 4:00]

Il clubbing a misura di bambini e genitori: Il Pride Village Virgo ospita Mini Ravers. In serata, talk con Angelo Mazzone. Special DJ Guest Giusi Consoli

In questa sua XVI edizione, il Pride Village Virgo ha voluto organizzare un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Sabato 24 giugno la kermesse aprirà eccezionalmente le proprie porte a partire dalle ore 16.30 per ospitare Mini Ravers, una realtà inglese fondata da due neopapà per consentire ai figli di vivere insieme a loro l’atmosfera del clubbing. Ne è nato un evento familiare, inclusivo a misura di bambino, in cui i genitori sono incoraggiati a trascorrere del tempo divertente con i propri figli, in un ambiente adatto alle esigenze di entrambi, tra musica di qualità, a volume adatto, e animazione ad hoc. (Ingresso €8 Adulti, €5 Bambini, 0-3 Anni Gratuito).

A partire dalle 19.30 il Festival proseguirà con la propria programmazione, che questo sabato si concentra in modo particolare sui talk e sulla musica.

Nel prime time, Angelo Mazzone arriverà al Village in occasione dell’uscita di “Sotto le guglie, dentro i cortili” (Mondadori), un libro game nel quale l’autore racconta una Milano inedita svelandone gli angoli più nascosti. Sfida dopo sfida, il lettore ne scoprirà le bellezze, lontane da ogni stereotipo e fuori dai soliti giri turistici.

Il weekend targato Pride Village Virgo si concluderà nei due dancefloor. Alla consolle del Boulevard, i “Villeggianti” troveranno ad attenderli la disco pop di Effe DJ, mentre all’interno del Palavillage, Federico Tessari introdurrà il set di Giusy Consoli, DJ e produttrice, nonché ideatrice e art director di uno dei teadance più noti e discussi d’Italia: il Les Folies de Pigalle di Reggio Emilia.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa]

