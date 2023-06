Teatro Parioli, la stagione 2023/2024

Un cartellone per ridere, pensare, emozionarsi è il cuore della nuova stagione 2023-2024 del Teatro Parioli con la direzione artistica di Piero Maccarinelli dopo essere stato, cue anni fa, rilevato da Michele ed Enzo Gentile insieme a Giovanni Vernassa, con il sostegno di Banca del Fucino.

Una programmazione eclettica all’insegna della qualità fra classici del teatro e nuove proposte di drammaturgia nazionale e internazionale: la stagione si apre il 25 ottobre con Il Caso Kaufmann, novità assoluta di Giovanni Grasso, con Franco Branciaroli, in un testo che riflette sulla violenza, il razzismo e la persecuzione ebraica durante il nazismo.

C’è spazio per la drammaturgia contemporanea italiana con Ferdinando di Annibale Ruccello affrontato da Arturo Cirillo con Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo, Riccardo Ciccarelli, con Mettici la Mano di Maurizio De Giovanni, per l’ultima regia di Alessandro d’Alatri, costola drammaturgica della famosa saga del “Commissario Ricciardi” ambientato nella Napoli del dopoguerra, con I Turni, nuova raffinata commedia di Cristina Comencini (dal 10 Aprile), Farà Giorno, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, a dieci anni di distanza dall’edizione con Gianrico Tedeschi, con Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti.

Grande attesa per il ritorno a marzo di Massimiliano Bruno che dopo lo strepitoso successo della scorsa stagione porta in scena lo spettacolo Lo stato delle cose- seconda parte: 30 giovani attrici e attori, guidati in scena dallo stesso Massimiliano Bruno, si alterneranno in scena per una serie di inediti sui più svariati argomenti di un autore in cerca di attori

Non mancano i classici in scena con Enzo De Caro che dirige e interpreta L’avaro immaginario da Moliere/De Filippo (dal 15 Novembre), Nello Mascia e Valerio Santoro e diretti da Andrea Renzi in A che servono questi quattrini di Armando Curcio, ma c’è spazio anche per la drammaturgia contemporanea internazionale.

Natale e capodanno saranno all’insegna del divertimento brillante con Taxi a due piazze di Ray Cooney, con la regia di Chiara Noschese che dirige Barbara D’Urso nella versione al femminile della celebre commedia,, ma l’occhio alla contemporaneità guarda verso l’intenso Anna dei Miracoli di William Gibson con Mascia Musy, Le assaggiatrici di H*tler di Michelle Kholos Bloch, per la prima volta in Italia, adattato da Enrico Luttmann ed Elena Sbardella, anche regista, La Divina Sarah di Eric Emmanuel Schmit con Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago, ma anche vero l’Inghilterra con Il Malloppo, commedia nera di Joe Orton per la regia di Francesco Saponaro.

Fra i grandi ritorni, Quasi Amici, tratto dall’omonima pellicola con la regia di Alberto Ferrari con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, ma anche Il Figlio di Zeller con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Marta Gastini, Riccardo Floris e la rivelazione Giulio Pranno diretti da Piero Maccarinelli che analizza le incomprensioni fra genitori e figli. In scena anche Sal da Vinci in Sal da Vinci Stories per un viaggio a Napoli del cantautore, Leo Gullotta, che in In ogni vita la pioggia deve cadere, racconta con tenerezza la storia di una coppia arcobaleno, Stefania Rocca scrive, dirige e interpreta La Madre di Eva, emozionante racconto dei rapporti fra una madre e il figlio transgender, Riccardo Rossi con la spensieratezza dei suoi Discorsi amorosi, il Centro Sperimentale di Cinematografia e Accademia Silvio D’Amico con due spettacoli finali che chiudono la stagione.

Il ricco cartellone del Parioli conta anche numerosi altri eventi con la sezione Altri Percorsi, dal Parioli Comedy lab con i migliori talenti della stand-up comedy a David Parenzo in Ebreo, da Bellezza imperfetta-tra vacche e stelle di Diego Dalla Palma, al format di Elisa Greco, La Storia a Processo! Colpevole o Innocente? Fra gli eventi, Paolo Crepet proporrà Prendetevi la luna (20 Febbraio), torna anche la rassegna dedicata ai ragazzi con Il Piccolo Principe, Il Lupo E I Sette Capretti senza dimenticare numerose iniziative culturali come Tutti a Teatro, rassegna di spettacoli per famiglie, la collaborazione con l’Accademia Molly Bloom. Info e dettagli su ilparioli.it

Fabiana Raponi