A GRANDE RICHIESTA TORNA

IL VIAGGIO TEATRALE ALL’INTERNO DEL

CIMITERO DELLA MISERICORDIA Il Campo Santo dei Pinti si svela e si racconta La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e con il CRAL già BANCA TOSCANA, è lieta di annunciare, a grande richiesta, tre serate straordinarie a settembre de “Il Campo Santo dei Pinti si svela e si racconta”, il viaggio teatrale all’interno del Cimitero della Misericordia di Firenze. Appuntamento dal 7 al 9 settembre, tre serate con tre viaggi ciascuna. Dopo lo straordinario successo del secondo anno di repliche lo scorso giugno, La Compagnia delle Seggiole è lieta di annunciare, a grande richiesta, tre serate straordinarie a settembre del viaggio teatrale all’interno del Cimitero della Misericordia di Firenze, detto anche dei Pinti. Realizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze ed il CRA già Banca Toscana, su testi di Caterina Baronti e con la messa in scena a cura di Sabrina Tinalli, lo spettacolo andrà in scena per tre serate (7, 8 e 9 settembre) con tre viaggi ciascuna (alle 20.30, 21.30 e 22.30). Ringraziamo il Provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori per la fiducia accordataci e tutti i Fratelli della Misericordia per la calorosa accoglienza che ci hanno sempre riservato. Un particolare ringraziamento per la preziosa consulenza e collaborazione al responsabile dell’archivio, capo di guardia Riccardo Beconcini, ed alle curatrici dott.ssa Barbara Maria Affolter e dott.ssa Laura Rossi. Un ringraziamento anche a Nicola Canzani della Ditta Montini per l’impianto di illuminazione realizzato all’interno del Camposanto. Info & prenotazioni