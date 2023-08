La Luna nel Pozzo in anteprima all’insegna di Edward Hopper

Martedì 29 e mercoledì 30 agosto il Festival internazionale di Teatro di Strada “La Luna nel Pozzo” regalerà al pubblico di Caorle (VE) due anteprime in attesa dell’inizio ufficiale della XXVIII Edizione: la performance itinerante “Hopper in a box”, firmata da Carichi Sospesi e Farmacia Zooè, dedicata al pittore americano Edward Hopper e “Jabali (In total control)” della compagnia keniota Afro Jungle Jeegs alla Azienda Agricola Ca’ Corniani.

Inizierà con due anteprime speciali la XXVIII Edizione de La Luna nel Pozzo, il festival internazionale dedicato al Teatro di strada che porterà l’eccellenza da tutto il mondo nelle piazze e nelle calli di Caorle (VE), borgo storico veneto noto come la “Piccola Venezia”.

Il filo conduttore di quest’anno è il monito dello scrittore americano Jack Kerouac «Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo. Non può finire in nessun altro posto, no?». Sarà quindi dall’America che il Festival inizierà idealmente il suo cammino martedì 29 agosto alle 21.00 nel nome di Edward Hopper, uno dei pittori più influenti del XX secolo.

Hopper in a box. L’omaggio al Pittore di Carichi Sospesi e Farmacia Zooè

La performance itinerante Hopper in a box, firmata da Carichi Sospesi e Farmacia Zooè, trasformerà le vie e i negozi che incrociano Corso Genova a Porto Santa Margherita in una galleria d’arte a cielo aperto. La performance, infatti, darà vita ai quadri del pittore attraverso i corpi e le voci di sei fra attori e attrici. I tableaux vivants saranno accompagnati da poesie di Raymond Carver, narratore di realtà assurde e alienate, ma con un tocco lieve, ironico e spesso umoristico.

A La Luna nel Pozzo gli Afro Jungle Jeegs

Mercoledì 30 agosto, l’Azienda Agricola Ca’ Corniani (Strada SP62, 28, Caorle), gioiello architettonico ottocentesco, ospiterà il talento e l’energia degli Afro Jungle Jeegs, gruppo nomade di sei giovani acrobati kenioti, ricchi di talento creativo e tecnico straordinario. Al pubblico proporranno Jabali (In total control), spettacolo che si snoda tra Europa e Africa, spaziando dalla danza all’acrobatica e alla musica.

Un crescendo di emozioni che anticiperà l’inizio ufficiale de La Luna nel Pozzo a Caorle, che prenderà il via giovedì 31 agosto, portando nel borgo oltre cento spettacoli fino a domenica 3 settembre.

La partecipazione agli spettacoli e agli eventi del festival è libera e gratuita

Il programma completo è disponibile sul sito https://lalunanelpozzofestival.it/ e sull’app ufficiale La Luna nel Pozzo disponibile per IOS e Android.

Il festival “La luna nel Pozzo” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale. Il Festival gode, inoltre dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV del Ministero della Cultura. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto.

Per informazioni

Marco Caldiron 347 4214400

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com

https://lalunanelpozzofestival.it