IL TEATRO ALLA SCALA DEBUTTA ALL’ARENA DI VERONA

Il concerto verdiano è la prima tappa della tournée europea di Orchestra e Coro scaligeri diretti da Riccardo Chailly

Teatro alla Scala in Arena

giovedì 31 agosto, ore 21.00

Parte dall’Arena di Verona l’importante tournée europea dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala che, con il Direttore Musicale Riccardo Chailly e il Maestro del Coro Alberto Malazzi, debuttano nell’anfiteatro romano in occasione del 100° Festival areniano. Unica tappa italiana, in programma giovedì 31 agosto alle 21, vedrà i complessi artistici del prestigioso Teatro milanese protagonisti di un concerto interamente dedicato a Giuseppe Verdi.

Nel concerto si ascoltano infatti alcune delle pagine più rappresentative del percorso corale compiuto da Verdi, presenti anche nel recente album di Cori scaligero pubblicato da Decca: dal “Va’, pensiero” del Nabucco al Trionfo dell’Aida, passando per il celebre “O Signore, dal tetto natio” dai Lombardi alla prima crociata fino al “Si ridesti il leon di Castiglia” da Ernani. Non mancano, poi, il coro delle streghe e il commovente “Patria oppressa” da Macbeth, il famoso “Vedi le fosche notturne spoglie” dal Trovatore, la Tarantella dalla Forza del destino e “Spuntato ecco il dì d’esultanza” da Don Carlo. Durante la serata si alternano momenti corali e sinfonici, fra questi Sinfonie e Preludi da Nabucco, Macbeth, Ernani, Il trovatore e La forza del destino.

Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, dice: «È un onore ospitare in Arena una grande istituzione lirico-sinfonica come La Scala, che rappresenta una delle eccellenze per cui l’Italia è più nota nel mondo. Ringrazio di cuore il Sovrintendente Meyer e il Maestro Chailly per aver reso possibile questo incontro».

Dopo l’avvio all’Arena di Verona, la tournée del Teatro alla Scala prosegue con altre otto date, concludendosi il 12 settembre al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi.

Info: https://www.arena.it/it/arena-di-verona/teatro-alla-scala-in-arena

Il 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, che si svolge con il doppio patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, è in scena fino al 9 settembre con 8 titoli d'opera, 4 serate di gala e un concerto straordinario.

Info: www.arena.it

