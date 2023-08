Magia, Fuoco e comicità a La Luna nel Pozzo

Saranno la magia, il fuoco e la comicità i protagonisti della serata di venerdì 1 settembre a La Luna nel Pozzo, il Festival Internazionale di Teatro di Strada che fino a domenica porterà a Caorle artisti e acrobati da tutto il mondo.

A partire dalle 21.00 non ci sarà piazza o campiello del borgo storico lagunare conosciuto anche come la “Piccola Venezia”, che non verrà animato da uno degli oltre cento spettacoli di questa XXVIII Edizione della manifestazione.

Rio Terrà (Fronte Bafile) sarà il palcoscenico d’elezione per il Mago Mpare con WO.OW! (ore 21.00 e 22.30), spettacolo di magia dove il cabaret e il close up si misceleranno: corde che si allungheranno e si spezzeranno in un modo veramente incredibile, oggetti che voleranno a mezz’aria, visual gag e battute per ogni situazione.

Sempre di magia, intesa in questo caso come talento e stupore, si parla in Campo Negroni (alle 21.00 e 22.10) con Jacopo Tealdi #quellodellemani, autore di uno spettacolo innovativo, originale e creativo, U.MANI.TÀ, in una semplice cornice luminosa ospiterà attori letteralmente “fatti a mano”, con volti realizzati esclusivamente con l’intreccio delle dita. Le due mani di Jacopo Tealdi racconteranno storie, danzeranno e dialogheranno con il pubblico, in uno show pieno di colpi di scena, risate, stupore e poesia.

Clownerie e magia si incontreranno in Piazzetta Marchesan (ore 22.00) grazie allo Street Fool di Max Maccarinelli, il cui protagonista, Arthur, è un clochard con tuttavia la passione per la cucina. Ecco quindi che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel quale la realtà si deforma sotto i suoi occhi, tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico.

Non quelle dei fornelli, ma vere e proprie fiamme saranno quelle che avvolgeranno Piazza Matteotti alle 23.10 con Alkemica, della compagnia Al-Kimiya. Olivia Mancini e Miguel Garcia uniranno i colori caldi delle loro arti in uno spettacolo di manipolazione di oggetti infuocati che unisce tecnica, azione e magia. Un’alternanza di quadri scenici in cui le fiamme danzano con i corpi in movimento e dove la manipolazione tecnica si armonizza con leggi gravitazionali dell’universo.

Nella serata di venerdì, il pubblico avrà inoltre l’occasione di vedere o, perché no, rivedere gli spettacoli a cui non fosse riuscito a partecipare il giorno prima. A Piazza Vescovado tornerà il Toca Toc degli spagnoli Cie Pakipaya (ore 22.00). Campo Oriundi rivedrà in scena il Duo Laos (ore 21.00) e Henri Busking (ore 23.30). In Piazza Matteotti, ad aprire lo spettacolo di Al-Kimiya sarà il Collectif Acrocinus (ore 21.40). A Campo Negroni scopriremo nuovamente le marionette di Alex Piras. Papa Piazza Giovenni XXIII sarà palcoscenico esclusivo di Filippo Brunetti (ore 21.00 e 22.30) e del Duo Patagonia (ore 21.50 e 23.10), mentre a Piazzetta Marchesan avremo il Duoflosh e Max Maccarinelli. (ore 22.00).

La partecipazione agli spettacoli e agli eventi del festival è libera.

In caso di condizioni meteo avverse, l’orario e le location degli spettacoli potrebbero subire variazioni.

Si consiglia pertanto in caso di verificare il programma sul sito https://lalunanelpozzofestival.it, sull’app ufficiale La Luna nel Pozzo disponibile per IOS e Android o sulle pagine social del Festival.

Il festival “La luna nel Pozzo” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale. Il Festival gode, inoltre dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV del Ministero della Cultura. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto.

Per informazioni

Marco Caldiron 347 4214400

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com

https://lalunanelpozzofestival.it