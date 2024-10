La Biennale di Venezia Festival Internazionale del Teatro  

ideazione Gob Squad sviluppo, video, performance Zhao Chuan, Johanna Freiburg, Lynn Fu, Anuja Ghosalkar, Alice Hu, Sean Patten, Bhavana Rajendran, Sharmistha Saha, Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will, July Yang musiche Jeff McGrory & Chris Umney (Animal Magic) arrangiamento musicale, sound design Chris Umney video editing Louise Stevens design Manuel Reinartz drammaturgia Christina Runge collaborazione artistica Amina Nouns sottotitoli, traduzione PANTHEA – Cornelia Enger, Sujatro Ghosh, Corinne Hundleby, Jayme Lawman, Katrin Meyberg, Sankar Venkateswaran, Maria Wünsche, Martina Kichler (interprete lingua dei segni austriaco), Jayme Lawman (interprete lingua dei segni cinese) produzione Gob Squad in collaborazione con Zhao Chuan, Lynn Fu, Anuja Ghosalkar, Alice Hu, Bhavana Rajendran, Sharmistha Saha, July Yang coproduzione HAU Hebbel am Ufer Berlin con il sostegno di Fonds Darstellende Künste finanziata da the Federal Government Commissioner for Culture and the Media come parte del programma NEUSTART KULTUR

ore 21.00 Teatro Piccolo Arsenale