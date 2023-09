Gli appuntamenti dell’ORT a Ottobre 2023

L’ORT festeggia la festa di San Francesco con un concerto nella Basilica di Santa Croce

insieme al Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Posti esauriti ma aperta lista di attesa.

Continuano gli appuntamenti in cartellone di Musica Diffusa e poi in volo per una tournée

in Portogallo. A fine mese torna l'opera a Pisa con il Barbiere di Siviglia.

Se la ripartenza a settembre è stata fitta di appuntamenti, non è da meno anche Ottobre.

A inizio mese un appuntamento unico: il 4 ottobre è il giorno di San Francesco indicato quale “solennità civile e giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra le religioni”. E l’ORT celebra questa ricorrenza in un luogo solenne e meraviglioso: la Basilica di Santa Croce.

Il concerto, alle ore 21:00, vede sul podio Tito Ceccherini dirigere la voce di Mathilde

Barthélémy, l’Orchestra della Toscana e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino nelle

musiche di Domenico Stella, Giuseppe Verdi e nella prima esecuzione assoluta di Del Folle

Amore di Alessandro Solbiati. Il brano è stato commissionato al compositore di Busto Arsizio dalla Fondazione ORT e dal Maggio Musicale Fiorentino qualche anno fa, prima che il mondo, soprattutto quello della musica dal vivo, cambiasse con una pandemia, imponendo la dilazione anche di questo progetto. Adesso viene ripreso, unendo le forze a quelle dell’Opera di Santa Croce. I posti a ingresso gratuito su prenotazione sono andati esauriti nel giro di pochi giorni ma è possibile essere inseriti in una lista d’attesa scrivendo una mail a booking@santacroceopera.it

Continuano i concerti di Musica Diffusa, la rassegna che unisce cultura e solidarietà in giro

per i quartieri di Firenze. A ottobre tre concerti alla Casa Santa Matilde (Quartiere 5) il 1

ottobre; all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Cascine – Quartiere 1) sabato 7

ottobre in doppio orario 17:00 e 21:00 e al Teatro Affratellamento (Quartiere 3) il 19

ottobre. Anche loro a ingresso libero su prenotazione ed esauriti da tempo. Consigliamo

comunque di contattare gli uffici della Fondazione per avere info su eventuali disponibilità in

caso di disdette.

L’Orchestra della Toscana non si fa mancare niente aggiungendo in agenda anche una tournée in Portogallo, con tappa a Torres Vedras il 12 ottobre e a Lisbona il 13. In programma musiche di Beethoven, Berlioz e di Nuno Côrte-Real compositore e direttore d’orchestra portoghese che dal podio dirige l'Orchestra e la voce della connazionale Eduarda Melo. E per chiudere in bellezza a fine mese torna l'Opera, quella in questo caso di Gioachino Rossini con il suo Barbiere di Siviglia. Una nuova produzione e allestimento firmati dal Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Alighieri di Ravenna, Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, Teatro del Giglio di Lucca e Teatro Verdi di Pisa al quale spetta il debutto venerdì 27 e domenica 29 ottobre.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

domenica 1 ottobre – Firenze, Casa Santa Matilde (Quartiere 5) ore 17:00

Musica Diffusa 2023

CARO MOZART

Chorda Quartet quartetto d'archi

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Posti esauriti (Ingresso gratuito su prenotazione) – Si consiglia di contattare i nostri uffici per eventuali nuove

possibilità di posti: tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

mercoledì 4 ottobre – Firenze, Basilica di Santa Croce ore 21:00

“Del Folle Amore” – Concerto per la celebrazione della Festa di San Francesco in Santa Croce Tito Ceccherini direttore Mathilde Barthélémy soprano

Orchestra della Toscana

Coro del Maggio Musica Fiorentino

Lorenzo Fratini maestro del coro

STELLA Il cantico delle creature, per coro e organo

VERDI Laudi alla Vergine Maria, per coro femminile

SOLBIATI 'Del folle amore' per soprano, coro misto e orchestra – prima esecuzione assoluta –

commissione Fondazione ORT e Maggio Musicale Fiorentino

Evento in co-produzione con Maggio Musicale Fiorentino e in collaborazione con Opera Santa Croce

Posti esauriti (Ingresso gratuito su prenotazione) – Si invita a scrivere all’indirizzo booking@santacroceopera.it

per essere inseriti nella lista d’attesa. Per info tel. 055 2466105 – il servizio è attivo da lunedì a venerdì ore 10-13

sabato 7 ottobre – Firenze, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Quartiere 1) ore 17:00 e ore 21:00

Musica Diffusa 2023

BEETHOVEN

Nuno Côrte-Real direttore

Orchestra della Toscana

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

giovedì 12 ottobre – Torres Vedras, Teatro Cine di Torres Vedras ore 21:30

venerdì 13 ottobre – Lisbona, Aula Magna dell'Università di Lisbona ore 21:00

Tournée in Portogallo

Nuno Côrte-Real direttore

Eduarda Melo soprano

Orchestra della Toscana

CÔRTE-REAL Songs of love and nature, per archi

BERLIOZ Les nuits d'été, raccolta di sei melodie per voce e orchestra, op.7

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

giovedì 19 ottobre – Firenze, Teatro Affratellamento (Quartiere 3) ore 21:00

Musica Diffusa 2023

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell'ORT

musiche di Ennio Morricone & Astor Piazzolla

Posti esauriti (Ingresso gratuito su prenotazione) – Si consiglia di contattare i nostri uffici per eventuali nuove

possibilità di posti: tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

venerdì 27 ottobre – Pisa, Teatro Verdi ore 20:30

domenica 28 ottobre – Pisa, Teatro Verdi ore 15:0

Stagione d'opera

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

melodramma buffo in due atti

libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

musica di Gioachino Rossini

progetto di Fanny & Alexander

regia, scene e luci di Luigi De Angelis

costumi di Chiara Lagani

Francesco Pasqualetti maestro concertatore e direttore d’orchestra

Orchestra della Toscana

Coro Arché diretto da Marco Bargagna

Nuova Produzione e Allestimento – Coproduzione Teatro di Pisa, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Alighieri di Ravenna,

Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e Teatro del Giglio di Lucca

Biglietti da €9,00 a €50,00 in vendita online su www.vivaticket.com e alla Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa – tel.

050941188. Per informazioni tel. 050 941111 – www.teatrodipisa.pi.it