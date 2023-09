FESTIVAL “SCENARI EUROPEI” 2023, Pescara

In scena dal 22 al 24 Settembre 2023 al Florian Espace di Pescara

BY: Paolo Verlengia

Presentato il calendario di Scenari Europei 2023, festival di teatro, performance, videoarte e musica ideato da Florian Metateatro nel 2015 e che da ormai otto stagioni caratterizza il settembre pescarese. Una tre giorni ricca di proposte e di linguaggi diversi in ciascuna delle sue serate (22, 23 e 24 settembre), che vedrà la scena del Florian Espace trasformarsi continuamente in un susseguirsi di performance dal vivo (tra teatro e musica), proiezioni video ed incontri con gli artisti.

“Un giovane festival”, come recita la definizione ufficiale, che ha già però costruito una sua

riconoscibilità, una sua cifra identitaria e persino una sua tradizione. Anche quest’anno, grande attenzione ai lavori dei giovani artisti che si sono distinti nel corso del Premio Scenario, la storica e più importante vetrina dedicata al nuovo teatro, fondata da Marco Baliani più di trent’anni fa. Un legame quanto mai forte in questa edizione di Scenari Europei, che presenterà in anteprima a Pescara una selezione di progetti nuovissimi, freschi reduci dall’ultima edizione del Premio Scenario, chiusasi soltanto poco più di due settimane fa. Ogni sera due spettacoli, proposti in formato “studio”, ovvero una formula agile di circa 20 minuti, che racchiude il nucleo drammaturgico del progetto di spettacolo. Ogni sera, un intermezzo musicale di medesima durata a cavallo tra i due spettacoli. Ogni sera, tutti gli artisti protagonisti delle diverse esibizioni si ritroveranno per una conversazione conclusiva dedicata all’approfondimento ed all’incontro con il pubblico.

Una formula collaudata, quella di Scenari Europei, che riesce a coniugare la molteplicità della proposta con la leggerezza e la fruibilità. Promettentissima l’edizione 2023 per quel che concerne le tematiche trattate, in cui trovano coniugazione le fragilità prodotte dalla realtà attuale con l’energia vitale che viene dalla resistenza alle sfide del tempo, in un contesto sempre più globale, sempre più caratterizzato dall’interconnessione, culturale e mediale.

Paolo Verlengia

SCENARI EUROPEI 2023

Direzione artistica Giulia Basel e Massimo Vellaccio

Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con l’Associazione Premio Scenario

con il sostegno di Regione Abruzzo, MiC-Ministero della Cultura, Comune di Pescara

PROGRAMMA:

venerdì 22 settembre

h 20.45 (teatro): Rueda Teatro in ADESSO CHE NON SO PIÙ NIENTE

Selezione Premio Scenario 2023

un progetto di Rueda Teatro

di e con Ilaria Giorgi e Claudia Guidi

dramaturg Laura Nardinocchi

h 21.30 (musica): TWIK

Twelle voce

Vik batteria

Filippo Maria Di Nardo chitarra

Lorenzo Marcozzi basso

h 22.00 (teatro): Sea Dogs in PERMACRISIS

Finalista Premio Scenario 2023

di e con Simone Chiacchiararelli, Giacomo Lilliù,

Arianna Primavera, Francesca Zaira Tripaldi

coordinamento registico Francesco Bianchi

h 22.30: incontro con lə artistə

sabato 23 settembre

h 20.45 (teatro): Matilde D’Accardi in “Baubò – utero & dilettevole”

Selezione Premio Scenario 2023

di e con Matilde D’Accardi

regia e suoni di Tommaso Capodanno

scenografia di Alessandra Solimene

foto di scena di Manuela Giusto

residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t

h 21.30 (musica): MVR

MVR voce e chitarra

Federico Manuppella tastiere

h 22.00 (teatro): Tilia Auser in TRE VOCI

Segnalazione speciale Premio Scenario 2023

da un radiodramma in versi di Sylvia Plath

direzione, drammaturgia, composizione vocale Sara Bertolucci

disegno sonoro e musiche originali Riccardo Ferri Scuccimarra

scene Antonino Leocata

h 22.30: incontro con lə artistə

domenica 24 settembre

h 20.45 (teatro): compagnia banicolà in “due – canto di balene per pinguini soli”

Finalista Premio Scenario 2023

drammaturgia e regia Mattia Lauro, Antonio Basile

interpreti Mattia Lauro, Claudia Nicolazzo

h 21.30 (videoarte): Zoya Shokoohi (Iran) COME FARE FIORI ROSSI

selezione video dall’archivio a cura di Sibilla Panerai

h 22.00 (teatro): Valentina Dal Mas in LUISA

Progetto Vincitore Premio Scenario Periferie 2023, di e con Valentina Dal Mas

h 22.30: incontro con lə artistə