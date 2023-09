DOMENICA 8 OTTOBRE 2023, ore 10-20

Auditorium di S.Apollonia, via S.Gallo 25, Firenze

40 anni vissuti … polifonicamente

Una giornata con L’Homme Armé

con convegno ed esecuzione del mottetto a 40 voci Ecce beatam lucem

Domenica 8 ottobre dalle 10 alle 20 nell’Auditorium di Sant’Apollonia (via S.Gallo 25, Firenze; ingresso libero) L’Associazione L’Homme Armé presenta 40 anni vissuti … polifonicamente. Una giornata con L’Homme Armé, una giornata per celebrare l’anniversario dei 40 anni di attività musicale dell’ensemble L’Homme Armé, articolata in un convegno e in un momento musicale conclusivo d’eccezione: alle 19.15 circa “40 voci per 40 anni”, con la partecipazione di molti collaboratori de L’Homme Armé, tra cui alcuni fra i migliori cantanti e musicisti italiani attivi in questo ambito. L’insieme di circa 50 musicisti eseguirà un brano assolutamente straordinario, il mottetto a 40 voci Ecce beatam lucem, probabile rifacimento con testo latino della canzona che Alessandro Striggio compose su commissione del Granduca Cosimo I nel 1561 del Cinquecento. Si tratta di un brano di rarissima esecuzione che intende sottolineare simbolicamente non solo la ricorrenza (40 anni, 40 voci) ma anche la stretta relazione de L’Homme Armé con la storia e la cultura di Firenze e della Toscana.

L’obiettivo dell’incontro è quello di provare a fare il punto sullo stato attuale della cosiddetta “musica antica” (termine ormai troppo generico) in vista delle prospettive future, quantomeno in Italia; in particolare pensando ai tanti giovani che negli ultimi anni stanno seguendo percorsi formativi nelle principali Istituzioni musicali italiane focalizzando la loro formazione specialistica in questo ambito. La parte convegnistica (“È ancora antica la musica antica?”, ore 10-13 e 15,30-18) sarà divisa in due sessioni ognuna delle quali articolata in una relazione iniziale, incentrata su un tema specifico, e una tavola rotonda che darà l’occasione per manifestare diversi punti di vista degli invitati. Sono stati invitati alcuni musicisti e musicologi italiani a vario titolo protagonisti del panorama della musica antica italiana (e non solo). Hanno confermato la loro partecipazione: Rossana Bertini, Paolo Da Col, Gabriele Giacomelli, Bettina Hoffmann, Gian Luca Lastraioli, Stefano Lorenzetti, Renato Meucci, Gregorio Moppi, Michele Pasotti, Federico Maria Sardelli, Dino Villatico. Dettagli a breve sul sito https://hommearme.it/