Opera buffa in cucina: Rossini flambé del Teatro Due Mondi a Ferrara

Mercoledì 8 maggio lo spettacolo Rossini flambé del Teatro Due Mondi , d ivertente e scatenata sequenza di canti, testi e situazioni comiche ispirata all’opera buffa , sarà in scena a Ferrara , nell’ambito di Rabicano | Festival Internazionale del Teatro per gli Spazi Aperti a cura di Teatro Nucleo .

Ingresso libero e gratuito.

Dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai piaceri della vita, partendo

dall’improbabile e fortunoso ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino

Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna dove il compositore visse la sua

giovinezza: è Rossini flambé del Teatro Due Mondi, che mercoledì 8 maggio alle ore

21 sarà in scena in Piazzetta San Nicolò, a Ferrara, nell’ambito di Rabicano | Festival

Internazionale del Teatro per gli Spazi Aperti a cura di Teatro Nucleo.

«Ci troviamo all’interno di una trattoria gestita da due fratelli “gemelli” ma assolutamente

non somiglianti tra loro, Otello ed Idilio, in cui lavorano anche due aiuto-cuoche e un

inserviente» spiega il regista Alberto Grilli «Sulla difficile scelta tra un menù legato alla

tradizionale cucina regionale e un altro più attento alle contemporanee esigenze salutiste,

iniziano le contrapposizioni tra i due fratelli, che trovano alleate o nemiche le loro

collaboratrici. I cuochi cantano e suonano strumenti di cucina, casseruole, pentole e

posate, indossano maschere che insieme alla cucina e alla musica, richiamano un’altra

italianità famosa nel mondo, la Commedia dell’Arte».

Di quadro in quadro gli scatenati cuochi trascinano il pubblico in una girandola di

imprevisti, schermaglie amorose, dispetti e disastri culinari, successi e trionfi di gusto e di

piacere.

«Rossini flambé è uno spettacolo per grandi e piccoli che racconta dell’Italia e dei suoi

sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto

caratteristico della nostra cultura popolare» aggiungono gli interpreti Federica

Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori

«Pensiamo alla cucina come luogo di convivialità per eccellenza e al teatro e alla musica

come spazi di condivisione di storie e emozioni. C’è quindi gioia nel condire con risate e

meraviglia ogni scena dello spettacolo».

Partendo dalle sonorità dell’opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di

Giovanna Marini, ha composto per questo lavoro musiche e arrangiamenti originali che si

alternano alle ouverture rossiniane più famose e che raccontano di passioni e contrasti in

cucina.

Programma integrale di Rabicano Festival: https://www.teatronucleo.org/wp/rabicano-

festival-internazionale-del-teatro-per-gli-spazi-aperti/.

Info sulla Compagnia: https://teatroduemondi.it/.