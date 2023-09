GIRUGIRU

Compagnia GRUPPO e-MOTION

GIRUGIRU 1° studio

7 ottobre | Palazzo Ducale Orsini | Solofra (AV) – ore 20:30

Ra.I.D. Festival



GIRUGIRU Hortus Botanicus – 1° studio site specific

11 ottobre | Orto botanico | Cagliari – ore 21:00

FIND – Festival Internazionale Nuova Danza

regia e Coreografia: Francesca La Cava

drammaturgia: Anouscka Brodacz e Francesca La Cava

collaborazione artistica: Anouscka Brodacz e Antonio Taurino

assistente alla coreografia: Stefania Bucci

interpreti: Anouscka Brodacz, Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Francesca

La Cava, Chiara Mameli e Antonio Taurino

musica originale: Alessandro Olla

disegno Luci: Michele Innocenzi

collaborazione scene e costumi: Elisabetta Falqui

produzione: Gruppo e-motion con il sostegno del MIC, della Regione

Abruzzo e del Comune dell’Aquila

residenze: Comune di Isili (IT), Artisti per il Matta (IT) e

Festival Corpografie (IT)

Ph: Luciano Onza

La regista e coreografa Francesca la Cava presenta il 1° studio di GIRUGIRU, nuovo progetto della compagnia GRUPPO e-MOTION, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila. La performance andrà in scena in forma di studio sabato 7 ottobre al Palazzo Ducale Orsini di Solofra (AV) – ore 20:30 – (GIRUGIRU 1° studio) e mercoledì 11 ottobre all’Orto Botanico di Cagliari – ore 21:00 – (GIRUGIRU Hortus Botanicus – 1° studio site specific).

Un viaggio nel “viaggio” dove i performer vengono condotti con continuità in alcuni luoghi, procedendo lentamente nella medesima direzione. Esperimenti che riflettono il movimento del “procedere” dalla comunità al singolo individuo, dall’antropologia culturale alla mitologia personale, dalla drammatizzazione alla documentazione e ancora dal testo all’immagine, dall’ensemble alla performance solista.

«Attraverso la conoscenza delle memorie dei differenti miti dei paesi che si affacciano sul mare, ricerchiamo e sperimentiamo un sincretismo culturale acentrico ed eccentrico – dichiara la regista Francesca La Cava – in cui rientrano, nella loro eterogeneità, tutti i fenomeni umani nei quali la cultura si crea e si trasforma. In questo modo lasciamo il posto alla proliferazione dei punti di vista e alla moltiplicazione dei corpi narranti, che si delineano come spia della frammentazione della verità, di una realtà non più assoluta ma relativa e parziale».

Il processo creativo dello spettacolo si basa su alcuni concetti chiave fondamentali: la contaminazione di linguaggi, metodi e tecniche fonde MIGRA-AZIONI, TRASFORMA-AZIONI e MOLTIPLICA-AZIONI, un’ibridazione che cerca nell’antropologia, nel rituale e nelle infinite sfaccettature del quotidiano nuove risposte.

Le MIGRA-AZIONI vengono intese come scoperta delle origini di altri paesi, scoperta dell’identità e delle abitudini del luogo prescelto. Le TRASFORMA-AZIONI invece veicolano il ricordo, trascinano la possibilità di conoscere l’uguaglianza e la diversità tra i popoli nelle loro manifestazioni rituali (cibo, musica, danza, costumi, etc.) e racchiudono il valore della trasmissione: la possibilità di continuare la pratica di ciò che è stato e può continuare a esistere.

Infine le MOLTIPLICA-AZIONI, che consentono di spargere e individuare una struttura universale. La coabitazione e la conoscenza di più tradizioni e di diversi rituali aiuta a far emergere l’identità e ad apprezzare maggiormente le nostre radici. Un movimento lineare che presuppone dunque una ricerca profonda dell’identità, del passato e di nuovi orizzonti possibili.

GRUPPO e-MOTION è una compagnia di danza contemporanea con sede a L’Aquila, unica realtà di produzione della danza in Abruzzo finanziata dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali. La Compagnia è sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila. La ricerca del gesto e quella personale sono alla base degli spettacoli del GRUPPO e-MOTION, le cui performance sono viaggi poetici e introspettivi all’interno dell’essere umano e della società contemporanea.

Per info e prenotazioni

info@gruppoemotion.net | www.gruppoemotion.net